مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
محافظات

رئيس زهور بورسعيد: لن نسمح بهدر جهود الدولة في التطوير والحملات مستمرة لإزالة التعديات | شاهد

رئيس زهور بورسعيد: لن نسمح بهدر جهود الدولة في التطوير والحملات مستمر لازالة التعديات | شاهد
رئيس زهور بورسعيد: لن نسمح بهدر جهود الدولة في التطوير والحملات مستمر لازالة التعديات | شاهد
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بمنطقة عمرو بن العاص السكنية ،الخاضعة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة

بعد خضوعها للتطوير...
إزالة بنائين مخالفين وجزء من ثالث بمنور عمارة سكنية في منطقة عمرو بن العاص

بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات السيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بضرورة اعادة الانضباط بالشارع البورسعيدي ،والحفاظ علي الشكل الحضاري والمظهر الجمالي للمناطق السكنية والشوارع الرئيسية والفرعية علي حد سواء ، بما يتماشي مع رؤية مصر 2030 والتنمية الشاملة المستدامة.

أسفرت الحملة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بالحي عن ازالة بنائين بالطوب الأحمر في ي منور احدى العمارات السكنية ، وازالة سقف لبناء ثالث من الصاج ،وانذار أصحاب الشقة السكنية المخالفة بالدور الارضي بضرورة إزالته وان لم يتم ذلك سيتم ازالته الفورية .

ومن جانبه أكد رئيس حي الزهور على استمرار الحملات اليومية والتي تنطلق علي مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع ، للإطاحة بالاشغالات والتعديات واعادة الانضباط بالشوارع والمناطق السكنية.

وناشد اللواء أيمن صبحي ،اهالي حي الزهور بضرورة الحفاظ علي ما يتم تطوير ورفع كفاءة يتم صرف ملايين الجنهيات عليها من الدولة ، وعدم وضع الاشغالات والتعديات التي تشوه المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع ومناطق الحي.

وأشار رئيس حي الزهور الى ان جهود الحي مستمرة للحفاظ علي حق المواطنين ودفاعا عما يستحقونه من بيئة صحية ونظيفة دون تهاون في ذلك .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي.

بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

