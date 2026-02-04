قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.25%
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل سفينة مساعدات غذائية قادمة من فرنسا لأهالي قطاع غزة

محمد الغزاوى

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، صباح اليوم، سفينة مساعدات غذائية قادمة من دولة فرنسا إلى ميناء غرب بورسعيد، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى مصر  إريك شوفالييه، واللواء محمد أحمد محمود نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و سامر عبد الجابر المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي.

وتحمل السفينة، التي ترفع علم مالطا وتبلغ حمولتها الإجمالية نحو 80 ألف طن، عدد 21 حاوية تضم مساعدات غذائية مخصصة لأهالي غزة، بإجمالي 400 طن من المواد الغذائية، تشمل نحو 25 ألفًا و540 كرتونة، تستهدف دعم ما يقرب من 42 ألف طفل فلسطيني في إطار جهود مكافحة سوء التغذية

السفير الفرنسي: يعرب عن تقديره لكون مصر من أول البلدان التي تدعم دخول المساعدات لغزة

من جانبه، رحب محافظ بورسعيد بالسفير الفرنسي والوفد المرافق، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال من أولى الدول الداعمة لدخول المساعدات إلى غزة، وأن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكافة الدول والجهات التي تسهم في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن الشعب المصري يقف بكل قوة إلى جانب أهالي غزة

وفي كلمته، أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بتواجده في بورسعيد، مؤكدًا حرص فرنسا على دعم الجهود الإنسانية بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة CMA CGM، مشيرًا إلى أن هذه الشحنة تضم 400 طن من المواد الغذائية والمكملات الغذائية المخصصة للأطفال الفلسطينيين، وتخدم أكثر من 40 ألف طفل، كما وجه الشكر للحكومة المصرية على دورها المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي: يثمن دور الحكومة الفرنسية في تقديم المساعدات الإنسانية لاهالى القطاع

وتابع محافظ بورسعيد والسفير الفرنسي ومرافقوهم مراسم استقبال السفينة ونزول الشاحنات المحملة بالمساعدات من على متنها، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نقلها ضمن المسار الإنساني المخصص لدعم أهالي غزة

وأكد اللواء محمد أحمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أن كافة موانىء بورسعيد جاهزة لاستقبال الدعم والمساعدات المقدمة لأشقائنا في غزة، مؤكدا أنه جرى اتخاذ كافة الاستعدادات لضمان تيسير عبور القافلة ووصولها الي غزة بسلاسة ويسر

وفي كلمته، ثمن المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي الدعم المقدم من الحكومة الفرنسية، مؤكدًا أن هذه المساعدات ستسهم بشكل مباشر في دعم عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين، كما ثمن جهود الدولة المصرية في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهم في تيسير عبور المساعدات إلى غزة

وجاءت مراسم الاستقبال بميناء غرب بورسعيد في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر الموانئ المصرية، تأكيدًا لدور مصر الإقليمي والإنساني في مساندة الشعب الفلسطيني

