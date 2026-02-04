بسبب المخالفات.. شاهد غلق وتشميع محلات بزهور بورسعيد

ترأس اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، حملة لتنفيذ قرار غلق وتشميع لأحد المحال "سوبر ماركت" في نطاق الحي ، بعد تحرير 3 محاضر له بمخالفات تباينت بين مخالفته للتسعيرة ، ووجود سلع غذائية منتهية الصلاحية ، وصدرور قرار من النيابة بالغلق والتشميع وايقاف النشاط لمدة 3 أشهر.

جاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة بضرورة تطبيق القوانين واللوائح ضد اي مخالف لاسيما بما يمس ويحافظ علي صحة المواطنين وعدم المساس بالمصلحة العامة .

اللواء أيمن صبحي: لا تهاون مع المخالفين وحملاتنا مستمرة لصالح المواطنين

ضمت لجنة الغلق والتشميع رئيس حي الزهور و ممثلين عن إدارات الحجز الإداري والاشغالات بالحي ، والمهندسة مي عبد النبي مسئول من مركز التراخيص الموحد ببورسعيد ، و هاني شاكر من مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد ، وأحمد البراوي مسئول شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وتم غلق المحل وتشميعه بالشمع الاحمر ، والتنبيه علي صاحبه بالالتزام وعدم فتح المحل ، وتنفيذ القرار ، وعدم مزاولة النشاط خلال المدة المذكورة سالفا .

من جانبه، أكد اللواء أيمن صبحي ، أنه لا تهاون مع المخالفين ، وستتواصل الحملات التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالحي لتطبيق القوانين وإزالة المخالفات والاشغالات والتعديات وكل ما يضر بمصلحة المواطنين ، مشيرا الى اننا يهمنا مصلحة المواطن اولا .