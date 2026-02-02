أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني في دورتها الدولية التاسعة نتائج المنافسات، بعد أيام من التنافس القوي بين المتسابقين من مختلف دول العالم، وسط أجواء روحانية مميزة احتضنها المسجد العباسي بمحافظة بورسعيد، وذلك عقب افتتاح رسمي شهد حضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وعدد كبير من كبار العلماء والقيادات الدينية والتنفيذية، تنفيذًا لبرنامج المسابقة المعتمد.



وشهدت نتائج فرع الحفظ برواتين حصول المتسابق أحمد علي يوسف سيف من مصر على المركز الأول، فيما جاء إبراهيم إدريس إبراهيم من ليبيا في المركز الثاني، وحصل جهاد متعب المالكي من المملكة العربية السعودية على المركز الثالث، بعد أداء متميز نال إشادة لجنة التحكيم من حيث سلامة الحفظ وجودة الأداء.





مصر تحصد المراكز الأولي.. إعلان نتائج مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن والابتهال الديني وتتويج الفائزين

وأسفرت نتائج فرع الأصوات الحسنة عن فوز خالد ناصر صباح من مصر بالمركز الأول، وجاء مرشد سالنداب من الفلبين في المركز الثاني، بينما حصل فلاح زليف من العراق على المركز الثالث، في منافسات اتسمت بقوة الأداء وتنوع المدارس الصوتية المشاركة.



كما أعلنت اللجنة نتائج فرع الانشاد، حيث حصد محمد ياسر من مصر المركز الأول، وحمزة القاسمي من المغرب المركز الثاني، وجاء مجد غمدان من اليمن في المركز الثالث، وسط إشادة واسعة بالمستوى الرفيع للمتسابقين ودقة الأحكام التجويدية، في منافسات عكست مكانة المسابقة على الساحة الدولية.



وأكدت اللجنة المنظمة أن المسابقة هذا العام حملت اسم الشيخ المرحوم محمود علي البنا، تقديرًا لمسيرته الخالدة في خدمة كتاب الله، وأن فعالياتها جسدت رسالة مصر باعتبارها دولة التلاوة والقرآن، وملتقى عالميًا لحفظة كتاب الله من مختلف الجنسيات.



وتُقام مسابقة بورسعيد الدولية في نسختها التاسعة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي للمسابقة، واختتمت بحفل كبير لتكريم الفائزين بحضور كبار رجال الدولة والسفراء والوزراء ورجال الدين من مصر ومختلف دول العالم.