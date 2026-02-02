قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باهر المحمدي يعلن إصابته في الترقوة.. تفاصيل
مخدرات وسلاح بـ 80 مليون جنيه .. مصرع 3 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
من الإدمان لآلام العمود الفقري.. مخاطر صحية وراء لعبة روبلوكس
براتب 13500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة لهذه الفئات
محكوم عيه بالحبس.. الداخلية تنفى القبض على شخص دون وجه حق بكفر الشيخ
محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 76.11%
بالاسم ورقم الجلوس.. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
تشغيل معبر رفح رسميا.. مراسل اكسترا نيوز يرصد تطورات المشهد وآخر المستجدات
حمزة عبد الكريم في المقدمة.. مدرب برشلونة أتلتيك يتحدث عن نهجه مع الصفقات الجديدة
بحضور بعثة البنك الدولى.. التشغيل التجريبي لـ الأتوبيسات الكهربائية| صور
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلا رمضان» داخل الداون تاون بحي العرب

محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان
محافظ بورسعيد يفتتح معرض أهلا رمضان
محمد الغزاوى

افتتح اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد  يرافقه  إسلام فليه، رئيس مجلس مجموعة ال فليه للاستثمار، معرض «أهلا رمضان» داخل داون تاون العرب في سوق البازار بنطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة، و الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق و الاستاذ جابر رحيم سكرتير حى العرب و  لفيف من القيادات التنفيذية

محافظ بورسعيد يفتتح معرض «أهلا رمضان» داخل الداون تاون بحي العرب

وخلال جولته داخل المعرض، تفقد محافظ بورسعيد أقسام السلع الغذائية المختلفة، واطلع على نسب التخفيضات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل السلع الأساسية وياميش رمضان، مؤكدًا أهمية استمرار ضخ السلع بكميات مناسبة وجودة عالية، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد  المحافظ أن معارض «أهلا رمضان» تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضبط الأسواق، ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشددًا على المتابعة المستمرة لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المعروضات.

وأشار اللواء محب حبشي إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع بإقامة المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف الأحياء، لتحقيق التوازن في الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان

جدير بالذكر؛ أن المعرض يضم جميع احتياجات الأسرة من السلع الغذائية وياميش رمضان، بتخفيضات حقيقية تناسب مختلف الفئات، مع استمرار توفير السلع بكميات كافية طوال فترة المعرض، و الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

بورسعيد أهلا رمضان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

