مصر تنظم أول معرض للنقل والآلات والسيارات لتعزيز الصادرات الهندسية وقيادة النمو في 2026

أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم أول معرض متخصص في مصر للنقل والسيارات والآلات والمعدات خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية وتسليط الضوء على القطاعات الهندسية الأكثر تصديراً.

وأشار الصياد إلى أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2025 شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تصدرت القطاعات الكبرى قاطرة النمو، بواقع 1.46 مليار دولار للأجهزة المنزلية، و1.5 مليار دولار للكابلات، و1.004 مليار دولار لمكونات السيارات، و643.2 مليون دولار للصناعات الكهربائية، و267.48 مليون دولار لوسائل النقل، و156.5 مليون دولار للآلات والمعدات، و387.8 مليون دولار للصناعات الفنية والطبية، و116.8 مليون دولار للمعادن، فيما سجلت تشكيل المعادن 1 مليون دولار، والشفرات 51 مليون دولار.

وأوضح رئيس المجلس أن المعرض المرتقب سيوفر منصة للشركات المصرية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجالات النقل والآلات والمعدات، كما يتيح الفرصة لعقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين وتعزيز الصادرات الهندسية المصرية.

وأكد الصياد أن المجلس مستمر في تنفيذ استراتيجياته لدعم الشركات الهندسية وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية، مشدداً على أهمية المعرض كأداة لتعزيز تنافسية المنتج المصري على الصعيد العالمي.