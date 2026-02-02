قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي يزور إسرائيل.. وخطط للقاء نتنياهو ورئيس أركان جيش الاحتلال
حريق يلتهم ثلاجة دواجن مجمدة بالشيخ زايد
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
اقتصاد

مصر تنظم أول معرض للنقل والآلات والسيارات لتعزيز الصادرات الهندسية وقيادة النمو في 2026

ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن تنظيم أول معرض متخصص في مصر للنقل والسيارات والآلات والمعدات خلال شهر يوليو المقبل، في خطوة تهدف لتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية وتسليط الضوء على القطاعات الهندسية الأكثر تصديراً.

وأشار الصياد إلى أن صادرات الصناعات الهندسية المصرية في 2025 شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تصدرت القطاعات الكبرى قاطرة النمو، بواقع 1.46 مليار دولار للأجهزة المنزلية، و1.5 مليار دولار للكابلات، و1.004 مليار دولار لمكونات السيارات، و643.2 مليون دولار للصناعات الكهربائية، و267.48 مليون دولار لوسائل النقل، و156.5 مليون دولار للآلات والمعدات، و387.8 مليون دولار للصناعات الفنية والطبية، و116.8 مليون دولار للمعادن، فيما سجلت تشكيل المعادن 1 مليون دولار، والشفرات 51 مليون دولار.

وأوضح رئيس المجلس أن المعرض المرتقب سيوفر منصة للشركات المصرية لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجالات النقل والآلات والمعدات، كما يتيح الفرصة لعقد شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين وتعزيز الصادرات الهندسية المصرية.

وأكد الصياد أن المجلس مستمر في تنفيذ استراتيجياته لدعم الشركات الهندسية وتوسيع قاعدة الأسواق الخارجية، مشدداً على أهمية المعرض كأداة لتعزيز تنافسية المنتج المصري على الصعيد العالمي.

معرض سيارات الصناعات الهندسية الصناعه المصرية

