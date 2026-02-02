جهاز مدينة المنصورة الجديدة يلتقي سكان المدينة لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم

التقى المهندس أحمد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، بعددٍ من سكان المدينة لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم، تعزيزًا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة عقد اجتماعات دورية مع سكان المدن الجديدة بهدف تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.



حضر الاجتماع نواب ومعاونو رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات المعنية، حيث رحب رئيس الجهاز بالسكان، وأكد أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى المواطنين ووضع آليات عملية لتنفيذ المطالب والمقترحات، وتذليل العقبات للنهوض بالمدينة والارتقاء بها لأفضل صورة ممكنة.



وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة كافة المقترحات والمطالب المقدمة من سكان المدينة، ووضع خطط وآليات واضحة لتنفيذها، مع التركيز على حل المشكلات العملية وتسهيل إجراءات التنمية العمرانية والخدمية بما يعزز جودة الحياة داخل المدينة.