اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي مدير مكتب الهابيتات في مصر لبحث تعزيز التعاون

وزير الإسكان يلتقي مدير مكتب الهابيتات
وزير الإسكان يلتقي مدير مكتب الهابيتات
آية الجارحي

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)  في مصر، والوفد المرافق له.

 وذلك لبحث أجندة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


واستهل وزير الإسكان اللقاء بالتأكيد على حرص الوزارة على استمرار وتعميق الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لما له من دور فاعل في دعم المشروعات التنموية ونقل الخبرات الدولية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة، مشيرًا إلى استمرار التعاون في مختلف ملفات عمل وزارة الإسكان، حيث إن الهابيتات يُعد شريكًا استراتيجيًا وذراعًا داعمًا للتفكير خارج الأطر التقليدية، بما يسهم في الوصول إلى حلول مبتكرة ومستدامة.

وقال المهندس شريف الشربيني إن التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) خلال تنظيم المنتدى الحضري العالمي (WUF) بالقاهرة في نسخته رقم 12، مثّل نقطة انطلاق لعدد من الملفات المهمة التي جرى العمل عليها خلال الفترة الماضية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، والاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، وغيرها من المحاور التي أفرزها المنتدى وأسهمت في دعم أجندة التنمية العمرانية المستدامة.

من جانبه، أشاد مدير مكتب الهابيتات في مصر بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مقدمًا الشكر لوزير الإسكان على التجربة المشتركة في تنظيم واستضافة المنتدى الحضري العالمي (WUF)، مشيرًا إلى أهمية البناء على النجاحات المشتركة السابقة، والعمل على وضع إطار واضح لأجندة التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اعتزاز البرنامج بالتجربة المصرية الرائدة، خاصة في مجالات الإسكان الاجتماعي وتنمية المدن الجديدة، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون القائمة بين وزارة الإسكان وبرنامج الهابيتات، وبحث سبل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في الملفات المرتبطة بالتخطيط العمراني، والمدن الذكية، وتطوير المجتمعات العمرانية، ودعم السياسات الداعمة للتنمية المستدامة، حيث تضمن العرض عددًا من المشروعات والمبادرات المقترحة لتعزيز التعاون بين البرنامج ووزارة الإسكان، بما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة، وتعزيز التكامل بين المدن القائمة والمدن الحديثة.

كما تمت مناقشة التعاون فيما يخص مجالات التدريب وبناء قدرات الكوادر البشرية، وتحلية مياه البحر، وتوطين الصناعات، خاصة الصناعات المرتبطة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان، إلى جانب ملف ترشيد الطاقة، وسبل تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، بما يجعلها أكثر تأثيرًا وارتباطًا باحتياجاتهم، وتعزيز هذه الخدمات وتعظيمها وتحقيق طفرة نوعية في مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الإسكان أهمية وجود منهجية عمل متكاملة للتعاون بين الوزارة وبرنامج الهابيتات، موجّهًا بضرورة التنسيق المستمر بين فريق العمل المشترك، بما يعزز من كفاءة تنفيذ ملفات التعاون وتحقيق الأهداف المرجوة منها، متضمنة جميع ملفات التعاون الجارية والمستقبلية المقترحة.

الإسكان المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة برنامج الأمم المتحدة المشروعات التنموية الهابيتات

