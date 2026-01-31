قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الرئاسي الروسي الخاص يصل إلى ولاية ميامي الأمريكية
بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم
نور أشرف لاعب إنبي ومنتخب مصر تحت 17 سنة يخوض فترة معايشة في نادي سالزبورج النمساوي
شعبة المحمول تكشف عن حقيقة موقفها من ضريبة الموبايل للمصريين بالخارج
البرلمان يناقش انضمام مصر لبرنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار .. الثلاثاء
أحمد عيد: التزمنا بتعليمات الجهاز الفني أمام يانج أفريكانز.. وارتداء قميص الأهلي فخر كبير
دعوات في أستراليا لاعتقال رئيس الاحتلال الإسرائيلي وفتح تحقيق جنائي بحقه
تطور جديد في الإيجار القديم .. ماذا ينتظر ملايين المستأجرين بعد أيام؟
قريبا.. التنظيم والإدارة يعلن مسابقات جديدة لشغل وظائف بالأزهر و4 وزارات
بالأسماء.. فصل 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة بنها | اعرف السبب
أزمة إعفاء الهواتف المحمولة من الجمارك.. مقترح جديد يثير الجدل وأحمد موسى يعلق على القرار
وزير الإسكان يتفقد مشروعات محطة محولات كهرباء توسعات شرق وجنة بالشيخ زايد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية اليوم بتفقد أعمال تنفيذ محطة كهرباء شرق المدينة الجاري تنفيذها، للاطمئنان على معدلات التنفيذ والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشيخ زايد.


واستمع وزير الإسكان إلى شرح عن مكونات مشروع المحطة، والتي تتكون  من عدد 4 محولات بإجمالي قدرة  500ميجا فولت أمبير، ويتم تنفيذها على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى عدد 2 محول قدرة المحول 125 ميجا فولت أمبير، بهدف توفير التغذية الكهربائية لتوسعات المدينة، إلى جانب تخفيف الأحمال عن المدينة الأصلية وتحسين استقرار التيار الكهربائي.


ثم تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، المشروع السكني Bliss Gate، وتجول بكافة مكونات المشروع، وهو مشروع سكني فاخر تقدمه شركة TOREC Developments، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية ويقع على طريق الريفيرا بتوسعات مدينة الشيخ زايد وبالقرب من طريق القاهرة - إسكندرية الصحراوي، ويقام   على مساحة 25 فدانا، مما يوفر مساحات خضراء واسعة تصل إلى 81%  و يحتوي على عدد (27) عمارة إسكان فاخر بإجمالي (690) وحدة سكنية.


وخلال جولته بموقع المشروع، نقل وزير الإسكان مطالب الحاجزين لفريق العمل بالمشروع، ووجه بالعمل على تلبية   تلك الطلبات في إطار خطة تنفيذ المشروع وتكثيف العمل بالمشروع للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.


ثم تفقد وزير الإسكان، مشروع “جنة 4” السكني  بتوسعات مدينة الشيخ زايد، وهو أحد المشروعات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في منطقة التوسعات بمدينة الشيخ زايد بهدف توفير وحدات سكنية متكاملة  ضمن خطة الدولة لتلبية الطلب على السكن وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ويقع المشروع في منطقة توسعات المدينة التي يتم تطويرها والتي تشهد تنفيذ عدد من المشروعات السكنية لتوسعة العمران وتوفير بيئة سكنية متكاملة.  
واستمع  وزير الإسكان، إلى شرح عن المشروع، والذي يضم 34 عمارة سكنية بإجمالي 816 وحدة سكنية وتم الانتهاء من تسليم عدد     261     وحدة حتى 26/1/2026، كما تضمن المشروع تنفيذ الشبكات الأساسية للمرافق (مياه، صرف، كهرباء) مع استكمال البنية التحتية اللازمة لضمان جودة الحياة للسكان.  


وأوضح مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المشروعات بمنطقة توسعات المدينة يتم تنفيذها في إطار جهود الدولة لتوفير المجتمعات السكنية المتكاملة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحصول على مسكن مناسب يجمع بين الخدمات المتكاملة والمرافق الحديثة.

