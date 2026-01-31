قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز يعكس روح العزيمة .. الرئيس السيسي يهنئ منتخب اليد بالفوز بكأس الأمم الأفريقية
الدوري الإسباني .. أوساسونا يقلب الطاولة على فياريال فى الشوط الأول
بعد إزالة كوبري الموت| محافظ القاهرة: تحويل السيدة عائشة إلى منطقة سياحية
مسؤولون إسرائيليون ينفون أي صلة بانفجارات داخل إيران
إبراهيم شير: طهران تعتبر الحرب أقل كلفة من الاتفاق مع واشنطن
مضيق هرمز على صفيح ساخن.. مناورات إيرانية وحشد أمريكي في لعبة استعراض القوة
هاني سري الدين يعلن التقدم بطلب رسمي لإعادة فرز بعض اللجان يدويًا في انتخابات الوفد
32 شهيدا في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة
أرسنال يتقدم بثنائية على ليدز في الشوط الأول بالبريميرليج
محافظ مطروح يعتمد نتيجة التيرم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.1%
إحالة 31 متهمًا لمحكمة الجنح في واقعة مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية للغات
القرار اتاخد في الطيارة: الأهلي: لاتراجع عقوبة إمام عاشور ونطبق قيم النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 تفقد  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،   مشروع رفع كفاءة محطة تنقية مياه الشرب  بمدينة الشيخ زايد، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها،  يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، وذلك عقب جولته بمشروعات مدينة ٦ أكتوبر.


وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بمكونات محطة تنقية مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد حيث تبلغ الطاقة التصميمية ٥٧٥ ألف م٣ / يوم، وتابع أعمال رفع الكفاءة، والتي يتم تنفيذها في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة التشغيل، وتحسين جودة المياه، وضمان استدامة الخدمة خلال فترات الذروة، بما يلبي احتياجات التوسع العمراني المتزايد بمدن زايد وأكتوبر.


واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن محطة تنقية مياه مدينة الشيخ زايد، والتي تُعد إحدى المحطات الاستراتيجية الهامة،  وتقوم بتغذية كلٍ من مدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، والمنطقة الصناعية بأبو رواش، ومطار سفنكس الدولي، بما يضمن استمرارية توفير مياه شرب آمنة للمواطنين والمنشآت الحيوية.


وخلال الجوله، أوضح مسئولو جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه  جارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة بالمحطة، تشمل:رفع كفاءة عدد (8) مروقات باستخدام نظام اللاميلا PVC لزيادة كفاءة الترسيب وتحسين جودة المياه المنتجة، ورفع كفاءة عدد (10) مرشحات لضمان أعلى معدلات التنقية ومطابقة المواصفات القياسية، ورفع كفاءة المولدات الديزل لضمان استمرارية التشغيل الآمن للمحطة في حالات الطوارئ وانقطاع التيار الكهربائي.


ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة تكثيف الأعمال بمحطة تنقية مياه الشرب لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من المياه ولا سيما خلال فصل الصيف،  وتلبية احتياجات التوسعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد.

الإسكان المجتمعات العمرانية الشيخ زايد المجتمعات العمرانية الجديدة ٦ أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

بالصور

أطعمة ومشروبات تحمي من شيخوخة الجلد.. تؤخر التجاعيد بشكل طبيعي

أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد
أطعمة صحية تحمي من شيخوخة الجلد

دراسة: العلاج التخاطبي طويل المدى يساعد ثلثي الأطفال المصابين بالتوحد على النطق

أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد
أهمية جلسات التخاطب للاطفال المصابين بطيف التوحد

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول فاكهة الكيوي يوميا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟
هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

فيديو

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد