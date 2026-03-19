مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026.. مواجهات قوية بين كبار القارة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، والذي يشهد مواجهات قوية بين أبرز الأندية الأوروبية.

وتُقام مباريات الذهاب يومي 7 و8 أبريل، بينما تُلعب لقاءات الإياب يومي 14 و15 من الشهر ذاته، في صراع مرتقب لحسم بطاقات التأهل إلى نصف النهائي.

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 على النحو التالي:

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- 7 أبريل 2026

سبورتنج لشبونة البرتغالي × أرسنال الإنجليزي- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ريال مدريد الإسباني × بايرن ميونخ الألماني- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- 8 أبريل 2026

برشلونة الإسباني × أتلتيكو مدريد الإسباني- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

باريس سان جيرمان الفرنسي × ليفربول الإنجليزي- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- 14 أبريل 2026

أتلتيكو مدريد الإسباني × برشلونة الإسباني- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول الإنجليزي × باريس سان جيرمان الفرنسي- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا- 15 أبريل 2026

أرسنال الإنجليزي × سبورتنج لشبونة البرتغالي- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

بايرن ميونخ الألماني × ريال مدريد الإسباني- 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة