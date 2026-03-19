هنري يشيد بتألق إيكتيكي ويؤكد: قرار رحيله عن باريس سان جيرمان نقطة التحول

أشاد تييري هنري، أسطورة الكرة الفرنسية ونادي آرسنال، بالمستوى المميز الذي يقدمه هوجو إيكتيكي، مهاجم ليفربول، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون ضمن نخبة المهاجمين في أوروبا خلال السنوات المقبلة.

وجاءت إشادة هنري بعد الأداء القوي الذي قدمه إيكتيكي في فوز ليفربول الكبير على جالطة سراي بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث نجح اللاعب الفرنسي في تسجيل هدف وقدم مستوى لافتًا.


وأكد هنري أن قرار إيكتيكي بمغادرة باريس سان جيرمان كان خطوة حاسمة في مسيرته، موضحًا أن اللاعب كان يعاني من قلة المشاركة، قبل أن ينتقل إلى آينتراخت فرانكفورت ويبدأ في إظهار إمكانياته بشكل واضح.

وأشار إلى أنه كان يتابع اللاعب منذ فترة تدريبه لمنتخب فرنسا تحت 21 عامًا، وكان على يقين بامتلاكه قدرات كبيرة تؤهله للنجاح، رغم الظروف الصعبة التي مر بها في بداية مشواره.


وواصل إيكتيكي تألقه بعد انتقاله إلى ليفربول مقابل 95 مليون يورو، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، ونجح في إثبات نفسه سريعًا بفضل مستواه المميز وقدرته على التأثير في المباريات.


واختتم هنري تصريحاته بتوجيه رسالة دعم للاعب، مشيدًا بإصراره وتفانيه في العمل، مؤكدًا أن ما وصل إليه جاء نتيجة اجتهاده ورغبته في التطور، ليصبح واحدًا من أبرز المهاجمين الصاعدين في كرة القدم الأوروبية.

