تطورات الحالة الصحية لمحمد حمدي لاعب بيراميدز بعد إصابته المفاجئة

أكد الدكتور مصطفى المنيري أن حالة محمد حمدي، لاعب بيراميدز، مستقرة حاليًا، بعد تعرضه لارتجاج في المخ خلال الفترة الأخيرة.

وكتب الناقد الرياضي احمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "محمد حمدي يخضع لبرنامج تعافي وفق بروتوكول فيفا بسبب ارتجاج فى المخ"

وتعرض محمد حمدي لحالة إغماء وبلع اللسان خلال مواجهة بتروجت في بطولة الكأس، حيث تم تطبيق البروتوكول الطبي بالكامل، ونقله إلى أقرب مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وخضع اللاعب لفحوصات طبية شاملة أثبتت سلامته من أي إصابات خطيرة أو كسور، وجاءت النتائج مطمئنة تمامًا، ليغادر المستشفى ويعود إلى منزله في حالة صحية جيدة وبكامل وعيه.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى

يستضيف بيراميدز، فريق الجيش الملكى المغربى، في السادسة مساء السبت المقبل الموافق 21 مارس الجاري بإستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

نتيجة مباراة الذهاب

كان بيراميدز قد تعادل مع الجيش الملكي المغربي فى الرباط بهدف لكل فريق ضمن منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.