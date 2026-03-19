بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة

حرص نادي بيراميدز على استقبال بعثة شقيقه نادي الجيش الملكي المغربي بالورود لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للمواجهة التي تجمع بين الناديين في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفاً على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وبتكليف من المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز باستقبال بعثة النادي المغربي الشقيق بالصورة اللائقة، تواجد شريف جمال مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي في مطار القاهرة مستقبلا بعثة الجيش الملكي بالورود.

ونقل مدير العلاقات العامة تحية رئيس نادي بيراميدز، للسيد أبو بكر الأيوبي رئيس نادي الجيش الملكي وبحضور السيد محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية في القاهرة، متمنيا لهم طيب الإقامة في مصر، حيث حرص مندوب بيراميدز على متابعة كل شيء حتى مغادرة البعثة المغربية للمطار ووصولها إلى فندق الإقامة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة المغربية الرباط انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.