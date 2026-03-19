حال حل أزمة القيد .. 3 صفقات منتظرة في الزمالك

يستعد نادي الزمالك لإجراء عدة صفقات مميزة خلال الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق ومواصلة سجل الانتصارات.

ويستهدف نادي الزمالك بمجرد حل أزمة القيد التي سقط فيها خلال الفترة الماضية لعمل صفقات قوية ترضي طموح الجماهير.

وبدأت التجهيزات داخل الزمالك للتعاقد مع 3 لاعبين مميزين في مقدمتهم أحمد قندوسي لاعب فريق لوجانو السويسري حاليا بجانب مفاوضات مستمرة مع احمد عبدالقادر وأيضا مصطفى سعد ميسي.

ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع الثلاثي بسبب الأزمة المالية حاليا لكن بمجرد حل أزمة القيد سيتم انهاء كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.