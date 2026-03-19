الزمالك يحدد موعد المؤتمر الصحفي لمباراة أتوهو يوم السبت

تقررت إقامة المؤتمر الصحفي لـ معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الساعة الثانية ظهر يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي قبل مواجهة أوتوهو، بطل الكونغو برازفيل، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحضر التونسي سيف الجزيري، مهاجم الفريق، المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل الكونغو برازفيل.

ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق أوتوهو، بحضور أحد لاعبي بطل الكونغو برازفيل، في الواحدة والنصف ظهر نفس اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تعادل مع أوتوهو، بطل الكونغو برازافيل، بهدف لكل فريق، في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات بالكونغو برازفيل.