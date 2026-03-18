تشكيل الزمالك ضد جينيس الودية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض ودية جينيس المقرر لها بعد قليل على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للقاء أوتوهو بطل الكونغو برازافيل في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ستاد القاهرة مساء يوم الأحد المقبل.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - السيد أسامة - سيف محمد "مواليد 2007".



خط الوسط : محمود جهاد - سيف جعفر - آدم كايد.

خط الهجوم : أحمد شريف - عمرو ناصر - أيمن أمير عبد العزيز.