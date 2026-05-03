تعزيز منظومة ضخ المياه بدخول مناطق إضافية لخدمة 24 ساعة بالبحر الاحمر

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر خطتها لتأمين واستقرار إمدادات المياه حيث تم بدء الضخ المباشر التجريبي للمياه بنظام 24 ساعه بمناطق عمارات بنك التعمير والاسكان والمدينة الجامعية

ويجري العمل الآن لتأهيل شبكات منطقة مبارك 1 وهي المرحلة الأخيرة بمنطقة أبوعشرة



وأكد اللواء مهندس بهاء عبد المنعم سيد الأهل رئيس شركة مياه البحر الأحمر خلال تفقده لأعمال الشركة بمنطقة أبوعشرة على سرعه الانتهاء من الأعمال طبقا للبرنامج الذمني المحدد

وتابع اللواء بهاء منظومة الضخ بمنطقة بنك التعمير والاسكان للتأكد من استقرار منظومة الضخ و أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وانهاء جميع الأعمال لانتظام وصول المياه لأهالي المنطقة على مدار الساعة

وأوضح رئيس الشركة أن هذه الأعمال تساهم في إستقرار امدادات المياه للمناطق التى تم ادراجها ضمن منظومة الضخ المباشر مع مواصلة شركة مياه البحر الأحمر خطتها في تأهيل عدد من المناطق لتأمين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق