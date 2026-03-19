فوز الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من نهائي سوبر طائرة الآنسات

تمكن فريق آنسات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3/0 ضمن الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي :

الشوط الأول : 25 -12

الشوط الثاني : 25 -14

الشوط الثالث: 25 -14

كما حقق فريق آنسات الزمالك الفوز على دلفى بنتيجة 3-0 فى الجولة الثالثة من مباريات الدور النهائى ببطولة دورى السوبر للكرة الطائرة .

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :

الشوط الأول : 29 -27

الشوط الثاني : 25 -12

الشوط الثالث : 28 -26

ويتبقى في الجولة الثالثة مباراة واحدة بين سبورتنج ووادي دجلة تم تأجيلها.

وتتواصل منافسات الدور النهائي من الدوري السوبر الممتاز للآنسات على مدار خمس جولات، في ظل صراع قوي بين الفرق المشاركة لحسم لقب البطولة في ختام الموسم.