الزمالك يصطدم بوادي دجلة في مواجهة حاسمة بنصف نهائي دوري الطائرة

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر للكرة الطائرة للرجال موسم 2025-2026، في لقاء مرتقب ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويسعى الزمالك إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الرابعة على الجزيرة بنتيجة 3-1، ليؤكد رغبته الجادة في المنافسة على اللقب هذا الموسم. ويعتمد الفريق الأبيض على حالة الانسجام بين عناصره وخبرات لاعبيه في إدارة المواجهات الكبرى، خاصة في المراحل الحاسمة من البطولة.

أما وادي دجلة، فيدخل اللقاء بطموح تصحيح المسار بعد خسارته في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-1، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للنهائيات.

وتشهد المجموعة الثانية صراعًا متوازنًا بين عدة فرق، من بينها بتروجت وطلائع الجيش والطيران، ما يزيد من أهمية كل مباراة في تحديد ملامح المتأهلين إلى المرحلة النهائية.

ويُقام الدور قبل النهائي بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة، بإجمالي سبع جولات، على أن يُختتم هذا الدور يوم 28 فبراير، قبل انطلاق منافسات تحديد البطل.

