استمر يا بطل.. دويدار يشيد بتألق محمود الونش مع الزمالك

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بتألق محمود حمدي الونش، في مباراة حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على فيسبوك: "عودة الونش بتاع زمان كمل واستمر يا بطل".

وحقق نادي الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.

