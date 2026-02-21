مفاجأة مدوية.. ديانج يجري الكشف الطبي لـ فالنسيا

بات أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، على أعتاب إتمام انتقاله إلى صفوف فالنسيا الإسباني، تمهيدًا لارتداء قميص "الخفافيش" بداية من الموسم المقبل.

وكتبت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تقرير إذاعة 90minuts الإسبانية: بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا سافر إلى مصر الأسبوع الماضي وأجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد عيادات القاهرة تمهيدًا لضمه في الصيف المقبل".

موعد نهاية عقد ديانج مع الأهلى

وينتهي عقد أليو ديانج مع الأهلي في يونيو 2026، وقضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف الخلود السعودي، قبل العودة عقب نهاية الإعارة، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير المقبل، والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وشهدت الأيام الماضية عدة مناقشات بين الأهلي ووكيل أليو ديانج بشأن تجديد عقده، ولم يتم التوصل لاتفاق على تجديد عقد اللاعب المالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين المقبل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.