أصل الحكاية

رمضان بالأرقام.. خريطة تكشف أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم

شهر رمضان
شهر رمضان
أمينة الدسوقي

مع حلول شهر رمضان، تتباين ساعات الصيام بشكل ملحوظ بين دول العالم، في مشهد يعكس تأثير الموقع الجغرافي وخطوط العرض وفصول السنة على طول النهار.

 فبينما يعيش البعض صياما معتدلا، يواجه آخرون أياما طويلة أو قصيرة بصورة لافتة.

بداية رمضان واختلاف التوقيت

يبدأ شهر رمضان وفقًا للرؤية الشرعية للهلال، وغالبا ما يختلف موعد بدايته بين الدول بحسب الموقع الجغرافي. 

ومع دخول رمضان 2026، يختلف المسلمون حول العالم فى عدد ساعات الصيام التي تتباين بشكل واضح بين القارات.

وتشير التقديرات إلى أن مدة الصيام هذا العام ستكون أقصر نسبيًا مقارنة ببعض الأعوام الماضية، نتيجة تغير توقيت الشهر الهجري وتداخلاته الموسمية مع فصول السنة.

لماذا تختلف ساعات الصيام؟

يرتبط طول الصيام مباشرة بموعدي الفجر والغروب، اللذين يتأثران بالموقع الجغرافي وخطوط العرض فكلما اقتربت الدول من خط الاستواء، تساوت ساعات الليل والنهار نسبيًا، بينما يزداد التفاوت كلما اتجهنا شمالًا أو جنوبًا.

في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تبقى ساعات الصيام معتدلة نسبيًا، إذ يُتوقع أن تبلغ في الأيام الأولى نحو 12 ساعة و45 دقيقة تقريبًا، قبل أن تزيد تدريجيًا مع تقدم الشهر.

الشمال يسجل أطول أيام الصيام

تسجل الدول الواقعة في أقصى شمال الكرة الأرضية أطول فترات الصيام، بسبب امتداد ساعات النهار. ففي دول مثل النرويج والسويد وفنلندا، قد تتجاوز ساعات الصيام 16 ساعة يوميًا.

أما في مناطق أبعد شمالا مثل أجزاء من روسيا وكندا وجرينلاند وآيسلندا، فقد تقترب مدة الصيام من 20 ساعة في بعض المناطق، نتيجة طول النهار بشكل غير معتاد خلال هذه الفترة من العام.

حلول فقهية للمناطق المتطرفة

نظرًا لطول النهار في بعض المناطق الشمالية، أجاز علماء الشريعة حلولا فقهية للتيسير على المسلمين.

 وتشمل هذه الحلول اعتماد توقيت الصيام في مكة المكرمة، أو اتباع توقيت أقرب مدينة ذات ساعات نهار معتدلة.

ويأتي ذلك مراعاة للظروف المناخية والجغرافية القاسية التي تجعل الصيام لساعات طويلة أمرًا بالغ الصعوبة.

الجنوب والاستواء صيام أقصر وأكثر استقرارًا

في المقابل، تشهد الدول القريبة من خط الاستواء أو الواقعة في نصف الكرة الجنوبي ساعات صيام أقصر نسبيًا ففي دول مثل البرازيل والأرجنتين وجنوب إفريقيا ونيوزيلندا، تتراوح مدة الصيام غالبًا بين 11 و13 ساعة.

أما في الدول الاستوائية مثل إندونيسيا وماليزيا وكينيا، فتظل ساعات الصيام مستقرة إلى حد كبير بين 12 و14 ساعة، بفضل تقارب طول الليل والنهار طوال العام.

رمضان يوحّد التجربة رغم اختلاف الساعات

ورغم الفوارق الزمنية الكبيرة، يبقى رمضان تجربة روحانية مشتركة تجمع المسلمين حول العالم، حيث تتوحد القلوب على الصيام والعبادة، حتى وإن اختلفت عدد الساعات بين بلد وآخر.

