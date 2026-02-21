قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة بالشوارع والميادين

إيهاب عمر

واصل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى النظافة والانضباط بالشوارع، حيث تفقد منطقة نزلة عبداللاه التابعة لحي شرق، للوقوف على الأوضاع الخدمية على الطبيعة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية في تلبية احتياجات المواطنين، يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

واستهل المحافظ جولته بالمرور على محيط عمارات الإسكان الاقتصادي، حيث رصد وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بين العمارات السكنية، موجّهًا بشن حملة مكبرة لرفعها، ومكلفًا شريف وصفي نائب رئيس حي شرق بمتابعة أعمال النظافة ميدانيًا، والتأكد من رفع المخلفات بالكامل وعدم تكرارها، مع الالتزام ببرامج النظافة الدورية ومنع عودة بؤر القمامة، حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة. 

كما وجّه بسرعة التنسيق بين حي شرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح وصلات المياه ومعالجة مشكلة طفح الصرف المتكرر بين العمارات معالجة جذرية، حفاظًا على الصحة العامة.

 ووجّه كذلك برصف المساحات بين العمارات ببلاط الإنترلوك لتيسير الحركة ومنع تجمعات المياه، إلى جانب فتح الشوارع المغلقة بالإشغالات ورفع التعديات، ودعم المنطقة بأعمال الإنارة اللازمة. 

وامتدت الجولة لتشمل منطقة أسفل كوبري الواسطى التابعة لمركز الفتح، حيث لاحظ المحافظ تراكم مخلفات بناء أسفل الكوبري، موجّهًا محمد سليمان رئيس مركز الفتح بسرعة رفع المخلفات المتراكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، فضلًا عن إنارة الطريق الخلفي الواصل حتى نزلة عبداللاه، دعمًا لعوامل الأمان وتحسين مستوى الخدمات بالمنطقة. وخلال الجولة، حرص المحافظ على لقاء عدد من أهالي نزلة عبداللاه، حيث استمع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم، وتبادل معهم الحوار حول سبل تطوير مستوى الخدمات.

 وأكد أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء التنفيذي وتصويب أي ملاحظات على أرض الواقع. 

ووجّه اللواء محمد علوان بفحص الشكاوى المطروحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية المطالب المشروعة، مشددًا على أن العمل التنفيذي يستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

أسيوط مستوى النظافة منطقة نزلة عبداللاه حي شرق الإسكان الاقتصادي المخلفات والقمامة رفع المخلفات بؤر القمامة مياه الشرب الصرف الصحي

