قدر الله وما شاء فعل.. غادة إبراهيم تعلن تعرضها لحادث سير .. صور
غادة إبراهيم تكشف عن تعرضها لحادث سير.. تهشم السيارة
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
محافظات

محافظ أسيوط يشدد على صيانة سيارات حي غرب لضمان كفاءة المعدات

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية الحملة الميكانيكية التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، في إطار متابعته المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كفاءة المعدات الداعمة للخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط.

وتفقد محافظ أسيوط خلال الجولة مقر الحملة، واطلع على جاهزية السيارات والمعدات، حيث اطمأن على انتظام العمل بكفاءة عالية، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأصول والمعدات باعتبارها ركيزة أساسية في تنفيذ خطط النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات بالأحياء.

وأفاد مسئولو الحملة أن أسطول المعدات يضم 32 سيارة قلاب، و15 لودر، وجليدر، و3 سيارات مياه، و2 سيارة إطفاء صغيرة، و5 أبراج كهرباء، وجميعها تعمل لدعم منظومة النظافة والانارة والتدخلات السريعة في حالات الطوارئ.

وخلال الجولة، وجه محافظ أسيوط بضرورة الالتزام بإجراء الصيانة الدورية لكافة المركبات والمعدات، لضمان استمرارها في العمل بالكفاءة المطلوبة ومنع حدوث أعطال مفاجئة قد تؤثر على مستوى الأداء، مؤكدًا أن الحفاظ على المعدات يعكس حسن إدارة الموارد العامة ويسهم في ترشيد النفقات.

كما شدد المحافظ على أهمية المتابعة اليومية للحالة الفنية للسيارات، وإعداد تقارير دورية بحالتها، مع توفير قطع الغيار اللازمة بشكل فوري، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو مهام طارئة داخل نطاق الحي.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في دعم الأحياء بالمعدات والإمكانات اللازمة، تنفيذًا لخطة تطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة الحضرية، مشيرًا إلى أن الجولات الميدانية تأتي للوقوف على أرض الواقع والتأكد من كفاءة التشغيل وتحقيق الانضباط داخل مواقع العمل.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظ على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بما يواكب جهود التنمية التي تشهدها مختلف مراكز وأحياء المحافظة.

أسيوط محافظ أسيوط الحملة الميكانيكية حي غرب مدينة أسيوط منظومة النظافة رفع الإشغالات النظافة والتجميل أسطول المعدات الصيانة الدورية ترشيد النفقات

