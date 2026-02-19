محافظ أسيوط: وحدة الصف الوطني أساس التنمية وبوابة الاستقرار

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وضم وفد الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط، والقس عاموس والقس أرساني وكيلي المطرانية، وإيهاب مختار عضو المجلس الإكليريكي، فيما ضم وفد الطائفة الإنجيلية القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، والشيخ صمويل باقي عضو هيئة الأوقاف وممثل الكنيسة الإنجيلية، والقس مايكل رفعت الأمين المساعد لمدارس السنودس، والقس بولس لطفي رئيس مجمع أسيوط لهذا العام، والقس إبراهيم ملاك راعي كنيسة درنكة، والشيخ ماجد فلتس شيخ كنيسة المطيعة.

وأعرب الحضور عن خالص تهانيهم للمحافظ، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء أسيوط.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وروح الأخوة الصادقة التي تميز نسيج المجتمع الأسيوطي، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني، وأن وحدة الصف تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرصه على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء أسيوط دون تمييز.

من جانبه، قال الأنبا يوأنس نبارك للمحافظ توليه هذه المسؤولية الوطنية، ونؤكد أن أسيوط ستظل نموذجًا مشرفًا في الوحدة الوطنية، وأننا ندعم كل جهد يسهم في خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما أكد القس باسم عدلي أن التعاون بين الكنائس وأجهزة المحافظة يعكس صورة حضارية للمجتمع الأسيوطي، ونحن على استعداد لدعم المبادرات التنموية على أرض المحافظة.

وأشار القس رفيق ثابت إلى أن روح المحبة والتكاتف بين أبناء أسيوط تمثل صمام أمان حقيقي، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، جدد الوفد الكنسي تمنياته بالتوفيق للمحافظ في أداء مهام عمله، مؤكدين استمرار التعاون البناء مع أجهزة المحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار لأبناء أسيوط.