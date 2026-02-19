قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير بيئي: الأيام الملائمة لحرائق الغابات تتضاعف ثلاث مرات خلال 45 عاما
وليد سليمان يحتفل بقدوم شهر رمضان مع زوجته
إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق مصنع بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر |صور
حركة فتح: مصر كانت ولا زالت الداعم الرئيسي للدولة والشعب الفلسطيني على مر التاريخ
الدوري المصري يتصدر عربيا وآسيويا في تصنيف أقوى دوريات العالم
أجواء شتوية.. الأرصاد تعلن عن طقس أول أيام رمضان.. وسقوط أمطار على تلك المناطق
غلق جزئي لميدان الـ 47.. بدء إصلاح هبوط أرضي في كفر الشيخ| صور
طقوس رمضان.. الدوماني نجم الزمالك: بختم القرآن ولقب أفريقيا الأغلى
مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي
رسالة عاجلة من ماكرون إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون | تفاصيل
هل توجد عقوبة للجهر بالإفطار في شهر رمضان؟.. القانون يجيب
هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن من الهاتف؟.. الأزهر يحسم الجدل
محافظات

محافظ أسيوط: وحدة الصف الوطني أساس التنمية وبوابة الاستقرار

محافظ أسيوط يستقبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية
محافظ أسيوط يستقبل قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

وضم وفد الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا يوأنس مطران أسيوط، والقس عاموس والقس أرساني وكيلي المطرانية، وإيهاب مختار عضو المجلس الإكليريكي، فيما ضم وفد الطائفة الإنجيلية القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية، والشيخ صمويل باقي عضو هيئة الأوقاف وممثل الكنيسة الإنجيلية، والقس مايكل رفعت الأمين المساعد لمدارس السنودس، والقس بولس لطفي رئيس مجمع أسيوط لهذا العام، والقس إبراهيم ملاك راعي كنيسة درنكة، والشيخ ماجد فلتس شيخ كنيسة المطيعة.

وأعرب الحضور عن خالص تهانيهم للمحافظ، مؤكدين ثقتهم في قدرته على مواصلة مسيرة التنمية وتعزيز أواصر المحبة والتعاون بين أبناء أسيوط.

من جانبه، أعرب محافظ أسيوط عن بالغ سعادته بهذه الزيارة التي تعكس عمق الروابط الوطنية وروح الأخوة الصادقة التي تميز نسيج المجتمع الأسيوطي، مؤكدًا أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني، وأن وحدة الصف تمثل الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد اللواء محمد علوان أن محافظة أسيوط تمضي قدمًا في تنفيذ خطط الدولة التنموية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن العمل خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على تعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم المبادرات التي تخدم المواطن، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مؤكدًا حرصه على ترسيخ قيم المواطنة والتعايش المشترك، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء أسيوط دون تمييز.

من جانبه، قال الأنبا يوأنس نبارك للمحافظ توليه هذه المسؤولية الوطنية، ونؤكد أن أسيوط ستظل نموذجًا مشرفًا في الوحدة الوطنية، وأننا ندعم كل جهد يسهم في خدمة المواطن وتحقيق الاستقرار والتنمية.

كما أكد القس باسم عدلي أن التعاون بين الكنائس وأجهزة المحافظة يعكس صورة حضارية للمجتمع الأسيوطي، ونحن على استعداد لدعم المبادرات التنموية على أرض المحافظة.

وأشار القس رفيق ثابت إلى أن روح المحبة والتكاتف بين أبناء أسيوط تمثل صمام أمان حقيقي، ونتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك بما يخدم الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، جدد الوفد الكنسي تمنياته بالتوفيق للمحافظ في أداء مهام عمله، مؤكدين استمرار التعاون البناء مع أجهزة المحافظة خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار لأبناء أسيوط.

أسيوط محافظ أسيوط قيادات الكنيسة الأرثوذكسية الطائفة الإنجيلية الأنبا يوأنس مطران أسيوط القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية ممثل الكنيسة الإنجيلية رئيس مجمع أسيوط كنيسة درنكة التلاحم الوطني المشاركة المجتمعية

