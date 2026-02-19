محافظ أسيوط: شراكة كاملة بين القيادات التنفيذية والأمنية لترسيخ الاستقرار وتسريع وتيرة التنمية

استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، واللواء حسام الضبع حكمدار أسيوط، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور قرار القيادة السياسية بتوليه مهام منصبه محافظًا للإقليم، معربين عن خالص تمنياتهم له بالتوفيق والسداد في أداء مسئولياته خلال المرحلة المقبلة.

ورحب المحافظ بمدير الأمن والحكمدار، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس روح التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الأدوار لتحقيق تطلعات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات والتنمية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن أمن المواطن يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، لافتًا إلى أن التنسيق الدائم بين المحافظة ومديرية الأمن يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط التنمية، وضمان انتظام العمل بالمشروعات القومية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة.

من جانبه، أكد مدير أمن أسيوط استمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن جهاز الشرطة سيظل شريكًا رئيسيًا في دعم خطط التنمية، ومواصلة جهوده في حفظ الأمن وتطبيق القانون بكل حسم، بما يصون مقدرات الدولة ويعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، والتصدي بحزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، فضلًا عن مواجهة مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط ويكفل حماية حقوق الأجيال القادمة.