مصر للطيران للخطوط الجوية تجتاز تفتيش أيزو للعام 19 على التوالي

اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بنجاح للعام التاسع عشر على التوالي دون أي ملاحظات أو نقاط عدم تطابق تجديد اعتماد شهادات أيزو ISO بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات ( ISO 9001-2015 / 14001-2015 / 45001-2018 / 10002-2018) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية وقياس رضاء العميل، وذلك بعد التفتيش الذي تم بواسطة وفد من شركة GIC EGYPT المتخصصة في مجال الجودة.

يأتي ذلك تأكيدا علي التزامها بإتباع كافة المعايير الدولية في مجالات صناعة النقل الجوي المختلفة.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته باجتياز هذه الشهادات ISO والتي تعد أعلى الشهادات الدولية في هذه المجالات وذلك يدل علي قدرة الشركة على التطوير المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وأكد عادل أن الهدف الأساسي من هذه الشهادات هو ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وأيضاً تحسين كفاءة شركات الطيران، مما يعكس حرص والتزام مصر للطيران علي تطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية في مجال السلامة والجودة، وبما يتناسب مع كونها شركة طيران عالمية وإحدى الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وعقب الاجتماع الذي عقد لمناقشة التقرير النهائي الخاص بتجديد شهادات (أيزو)، قام الطيار محمد عليان رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتوجيه الشكر لفريق إعداد المراجعة وكذلك لجميع العاملين بمصرللطيران لما بذلوه من جهد من أجل الحصول على تجديد هذه الشهادات التي تعد أحد المتطلبات الهامة لعضوية مصرللطيران فى منظمة أياتا وتحالف ستار العالمى، وهذا يؤكد علي كفاءة فرق التشغيل وقدرتها في الحفاظ علي أعلي مستويات الجودة والسلامة في مختلف مراحل العمل، وأضاف أن هذا النجاح المتواصل يأتي نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين قطاعات الشركة، إلى جانب المتابعة المستمرة لتحديث النظم والإجراءات بما يتوافق مع المتطلبات الدولية المتغيرة.

هذا وقد تم إجراء المراجعة عن طريق التأكد من تنفيذ جميع المتطلبات للمواصفات القياسية بالتنسيق بين الإدارة العامة للسلامة والجودة والقياسات برئاسة الطيار أحمد رأفت ونائبه الطيار أحمد محرم وجميع القطاعات والإدارات العامة بشركة الخطوط وهو ما أشاد به مفتشي شركة GIC Egypt.

ومن جانبه أشاد الوفد بأداء وكفاءة والتزام العاملين بها، بتطبيق كافة المعايير الدولية اللازمة والواجبة مما أهلهم للحصول على هذه الشهادات بالشكل المشرف واللائق باسم وتاريخ مصر للطيران، ويأتي اجتياز مصر للطيران لهذا التفتيش كأحد أهم خطوات تأكيد مكانة الشركة كشركة طيران كبري رائدة في مجال تطبيق كافة إجراءات السلامة ومعايير الجودة القياسية الدولية وذلك بعد إجتياز العديد من التفتيشات الأخرى منها (GHS/IOSA) علي التوالي.