العراق يرفع الحظر عن استيراد العصائر والمربات والمخبوزات المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن رفع الحظر المفروض على استيراد منتجات العصائر والمربات والمعجنات والكيك بكافة أنواعها إلى السوق العراقي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية ويعزز فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.



وأكد المنشور الذي حصل "صدى البلد " على نسخة منه، أن وزارة التجارة العراقية قررت رفع الحظر عن استيراد هذه المنتجات من جميع دول العالم، وفقًا للتقرير رقم 45 لسنة 2025، وذلك في إطار مراجعة القرارات المنظمة لحركة الاستيراد بما يدعم احتياجات السوق العراقي.



وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية لدعم حركة الصادرات الغذائية المصرية، خاصة في قطاعات العصائر والمربات والمخبوزات، ويعزز من تنافسية المنتج المصري داخل السوق العراقي الذي يعد من الأسواق الواعدة بالمنطقة.



وأوضح المجلس أن رفع الحظر يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري بين مصر والعراق، ويدعم خطط الشركات المصدرة للتوسع في الأسواق الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى زيادة حجم الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة المقبلة في ضوء هذا القرار.



ودعا المجلس التصديري الشركات الأعضاء إلى سرعة دراسة متطلبات السوق العراقي والاستفادة من الفرص التصديرية الجديدة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المطلوبة، بما يضمن استدامة النفاذ للمنتجات المصرية وتعزيز الثقة في جودتها داخل الأسواق الإقليمية.