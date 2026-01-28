مصر تشارك بـ 175 شركة في معرض جلفود دبي 2026 لتعزيز الصادرات الغذائية

شهد جناح مصر في معرض «جلفود دبي 2026» مشاركة متميزة لـ175 شركة مصرية، ضمن الجناح الرسمي الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على مساحة تقارب 1682 مترًا مربعًا موزعة على 6 قاعات عرض بموقعي Dubai Expo City وDubai World Trade Centre.

وشهد الجناح حضورًا رسميًا بارزًا ضم السفير عصام عاشور، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، تأكيدًا على التكامل المؤسسي لدعم الصادرات وتعزيز الشراكات التجارية.

وأكد عصام النجار أن الجناح شهد هوية موحدة وحديثة مع تخطيط دقيق لتوزيع الشركات بما يراعي حركة الزوار والقطاعات المستهدفة، في إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز فرص اللقاءات التجارية والتعاقدات الفعلية ورفع تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.



واستمر الجناح المصري في نشاطه المكثف خلال الأيام الأولى للمعرض، مع استقبال أعداد كبيرة من المستوردين وسلاسل التجزئة، وعقد لقاءات أعمال ومفاوضات تصديرية مباشرة، إلى جانب اجتماعات مع مسؤولي معارض دولية في إيطاليا وسوريا وروسيا وفرنسا لمناقشة فتح أسواق جديدة، ما يعكس دور المشاركة في تعزيز الصادرات وتوسيع قاعدة الأسواق الدولية للمنتجات الوطنية.