عاجل
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
أخبار العالم

جنوب أفريقيا تعلن خطة حكومية لدعم الإنتاج المحلي للسيارات
أ ش أ

في خطوة تهدف إلى استعادة زخم القطاع الصناعي ومواجهة الضغوط المتزايدة من الواردات الأجنبية، تعتزم حكومة جنوب أفريقيا الإعلان، قبل نهاية شهر فبراير المقبل، الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز إنتاج السيارات محليا،

ووفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، تشمل الإجراءات المرتقبة مراجعة شاملة للسياسة الصناعية لقطاع السيارات، التي تواجه تحديات متسارعة أبرزها التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية والهجينة، وتشديد معايير الانبعاثات، وتغير أنماط التجارة الدولية، فضلًا عن المنافسة الحادة من السيارات منخفضة التكلفة القادمة من الصين والهند.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة إنها تجري مراجعة شاملة للسياسة الوطنية للسيارات بالتوازي مع معالجة المخاوف المتعلقة بتراجع الإنتاج المحلي، متوقعًا الانتهاء من الصيغة النهائية قبل نهاية فبراير.

ومن جهته، كشف نائب وزير التجارة والصناعة والمنافسة، زوكو جودليمبي، أن السلطات تدرس إصلاحات ضريبية من شأنها دعم إنتاج السيارات داخل البلاد، تشمل تعديل ضريبة القيمة النسبية (الضريبة الفاخرة)، إلى جانب إعادة النظر في رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة، مشيرًا إلى أن مشاورات مع وزارة الخزانة الوطنية ستنطلق قريبًا.

وكانت الخطة الرئيسية لقطاع السيارات لعام 2018 قد وضعت هدفا برفع الإنتاج المحلي إلى 1% من الإنتاج العالمي، أي نحو 1.4 مليون سيارة سنويًا، وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المُجمعة داخل البلاد إلى 60% بدلًا من أقل من 40%.

ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي في عام 2025 إلى 602,302 وحدة، فإن الاعتماد على الواردات لا يزال يتزايد، حيث استحوذت السيارات الخفيفة المستوردة على 69.3% من إجمالي المبيعات، مدفوعة بتدفق الطرازات منخفضة السعر، لا سيما من الهند والصين.

وأكد جودليمبي أن الحكومة تُجري محادثات مع شركات صينية لصناعة السيارات لتوسيع نطاق التصنيع داخل جنوب أفريقيا، لافتًا إلى إعلان شركة نيسان، الأسبوع الماضي، بيع أصولها التصنيعية في البلاد إلى الفرع المحلي لشركة شيري الصينية، في صفقة تعكس التحولات الجارية في خريطة صناعة السيارات.

استعادة زخم القطاع الصناعي مواجهة الضغوط المتزايدة من الواردات الأجنبية حكومة جنوب أفريقيا تعزيز إنتاج السيارات محليا

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

