أخبار العالم

ترامب يُثير الجدل: قد نضرب منشآت النفط الإيرانية في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»

محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، إن الولايات المتحدة قد تشنّ مزيدًا من الضربات على مركز تصدير النفط الإيراني في جزيرة خارك «لمجرد التسلية»، مشيرًا إلى أنه رغم ما يبدو من استعداد طهران لإبرام اتفاق ينهي الصراع، فإن «الشروط ليست جيدة بما يكفي حتى الآن».
وأضاف أن الضربات الأمريكية «دمّرت بالكامل» معظم جزيرة خارك، وقال في مقابلة مع شبكة NBC News:
«قد نضربها بضع مرات أخرى لمجرد التسلية».
وخلال المقابلة نفسها مع قناة NBC، تساءل ترامب عمّا إذا كان المرشد الأعلى الجديد لإيران «لا يزال على قيد الحياة أصلًا».
كما أوضح، في مكالمة هاتفية استمرت 30 دقيقة مع القناة، أنه ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد زرعت ألغامًا في مضيق هرمز.
وأضاف: «سنقوم بتمشيط المضيق بقوة شديدة، ونعتقد أن دولًا أخرى ستنضم إلينا، وهي دول تواجه عوائق مختلفة، وفي بعض الحالات تعاني من قيود تعرقل حصولها على النفط».
وتأتي تصريحات ترامب في وقت جدد فيه، السبت، دعوته للدول الأخرى للمساهمة في تأمين مضيق هرمز، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستنسق معها في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.
وكتب ترامب في منشور على منصة Truth Social: «لقد هزمت الولايات المتحدة إيران ودمّرتها تمامًا، عسكريًا واقتصاديًا وبكل الطرق الأخرى، لكن دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تتولى حماية هذا الممر، وسنقدم لها الكثير من المساعدة».
وأضاف: «ستنسّق الولايات المتحدة أيضًا مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة. كان ينبغي أن يكون هذا جهدًا جماعيًا منذ البداية، وهو ما يحدث الآن — فالعالم سيتكاتف من أجل الوئام والأمن والسلام الدائم».
ويمكن اعتبار تصريح ترامب بأن «هذا كان ينبغي أن يكون جهدًا جماعيًا منذ البداية» تحوّلًا نسبيًا عن مواقفه السابقة التي اعتبرت عملية «الغضب الملحمي» استعراضًا للقوة من جانب واحد، بمشاركة إسرائيل، دون الحاجة إلى غطاء دولي.
ومع الاضطراب الحالي في إمدادات النفط العالمية، تتزايد الدعوات لتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية أكبر في إدارة تداعيات هذا التوتر.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

الطقس

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

الحكومة

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تعلن مفاجأة قبل العيد

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات قبل عيد الفطر

هجرة الإنسان الأول

قبل 2 مليون سنة.. كيف كانت هجرة الإنسان الأول خارج أفريقيا؟

القمر

أول موقع الهبوط.. سباق عالمي جديد للعودة إلى القمر| إيه الحكاية؟

"بوجاتي" تُعيد إحياء نموذج نادر من فيرون ساهم في تحقيق رقم السرعة التاريخي |صور

فستان أنيق.. ميرهان حسين تستعرض جمالها

سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

ياسمين الخطيب

بعد وعكته الصحية .. ياسمين الخطيب توجه رسالة اعتذار إلى هاني شاكر

محمود عزب

تصريحات نارية واعترافات جريئة من محمود عزب في أسرار

شيماء سيف

مي عمر السبب.. كواليس عودة شيماء سيف لزوجها محمد كارتر

محمد كارتر

بعد شهور من الانفصال .. لمّ الشمل بين شيماء سيف وزوجها كارتر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

