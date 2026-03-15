اعتراض مسيّرات في السعودية.. وحرائق وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا صواريخ إيرانية

أفادت وزارة الدفاع السعودية باعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع حرائق في مدينتي الرملة وحولون وسط إسرائيل، إثر سقوط شظايا بعد موجة صواريخ أطلقت من إيران.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن شظايا صاروخية سقطت في مدينة بني براك شرق تل أبيب.

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أنه يجري تمشيط عدة مواقع في وسط إسرائيل شهدت سقوط شظايا صاروخية.

من جانبها، ذكرت صحيفة واللا أن شظايا صاروخية عديدة سقطت في مناطق مختلفة بوسط إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المواقع.