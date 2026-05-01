أحمد جمال يحيي حفلا غنائيا في شرم الشيخ .. 28 مايو

يستعد الفنان أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي في مدينة شرم الشيخ يوم 28 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

وروج أحمد جمال، لحفله في شرم الشيخ بنشر بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام.

بوستر حفل أحمد جمال

أحدث أغاني أحمد جمال

في منتصف شهر أبريل، طرح المطرب أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية بعنوان "مش هلومه" والتي تأتي في إطار درامي عاطفي يغلب عليه طابع العتاب.

الأغنية من كلمات الشاعرة كوثر حجازي وألحان أحمد جمال وتوزيع سام عبد المنعم.

أغاني أحمد جمال

طرح المطرب أحمد جمال أحدث أغانيه بعنوان حلو التان، من كلمات كوثر حجازى وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

وأيضا طرح أحمد جمال، مؤخرا أغنية تحمل اسم "سعادة وبس" ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».

وأعربت مؤخرا الشاعرة كوثر حجازى عن سعادتها بالتعاون مع أحمد جمال فى أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "حلو التان"، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

وأكدت كوثر حجازى أن العمل مع أحمد جمال كان ممتعًا، مشيرة إلى أن الأغنية تمثل مزيجًا من الكلمات العصرية والألحان الجذابة، وتتناول أجواء الصيف بطابع شبابي مرح.