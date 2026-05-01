إيه الكلام دا يا جماعة .. عمرو أديب يعلق على وفاة ضياء العوضي
بن شرقي رجل مباراة الأهلي والزمالك بالدوري
أمين الفتوى: "أموال الأضاحي المهاجرة" قد تُفرغ الشعيرة من مقاصدها
لا كورة ولا شوطة كله فى المدرجات.. أحمد موسى ينتقد عبد الله السعيد
بلاش ترجعوني هيموتوني.. قريب والدة رضيعي الصف يروي كواليس صادمة
معتمد جمال بعد الخسارة من الأهلي: مباراة سيئة والنتيجة أسوأ.. وسنقاتل لإسعاد جماهير الزمالك
الحساب الختامي.. توصية بالبرلمان لإصدار قانون بإنشاء مركز مالي للدولة
طلبت من اللاعبين إسعاد عائلاتهم.. توروب بعد ثلاثية الزمالك: الأهلي استحق الفوز
أحمد موسى يعلق على هدف الأهلي الثالث أمام الزمالك : مزيكا
وزير الخارجية لـ ويتكوف: التسوية السلمية طريق حل الأزمات في الشرق الأوسط
البيت الأبيض يبلغ الكونجرس: الحرب مع إيران انتهت
الأهلي والزمالك| عمرو أديب ينفعل على الهواء: يروح الدوري بس نكسب القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم أحمد مالك عن فيلم «6 أيام» في ختام مهرجان الكاثوليكي للسينما

أوركيد سامي

في أجواء احتفالية مميزة، اختُتمت فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما وسط حضور لافت من نجوم وصُنّاع الفن، حيث شهد الحفل لحظة خاصة بتكريم النجم الشاب أحمد مالك تقديرًا لأدائه المتميز في فيلم «6 أيام»، الذي حظي بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة منذ عرضه.

وجاء تكريم أحمد مالك تتويجًا لمسيرته الفنية المتصاعدة، حيث استطاع خلال السنوات الماضية أن يثبت نفسه كواحد من أبرز ممثلي جيله، بفضل اختياراته المختلفة وأدائه الصادق الذي يلامس الجمهور. وفي فيلم «6 أيام»، قدّم مالك شخصية مركبة حملت الكثير من التحديات، ما جعله يحصد إشادات من النقاد الذين اعتبروا الدور نقطة فارقة في مشواره الفني.

وخلال صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة، عبّر أحمد مالك عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدًا أن مهرجان المركز الكاثوليكي يحمل مكانة خاصة لدى جميع الفنانين لما يتمتع به من قيمة فنية وثقافية كبيرة. وقال في كلمته: «أول مهنة استغلتها كانت التمثيل، ويارب أفضل فيها دائمًا»، في إشارة إلى شغفه الكبير بالفن وإصراره على الاستمرار في تقديم أعمال مميزة.

وأضاف مالك أن نجاح فيلم «6 أيام» هو نتيجة مجهود جماعي لفريق العمل بالكامل، موجّهًا الشكر للمخرج وكافة القائمين على الفيلم، ومؤكدًا أن هذا التكريم يُعد دافعًا قويًا له للاستمرار في تقديم أدوار أكثر تنوعًا وعمقًا خلال الفترة المقبلة.

وشهد حفل الختام توزيع عدد من الجوائز على نجوم وصُنّاع السينما الذين تألقوا خلال العام، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بما تقدمه السينما المصرية من أعمال تعكس واقع المجتمع وتناقش قضاياه المختلفة.

ويُعد مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في مصر، حيث يحرص سنويًا على تكريم الأعمال التي تحمل قيمًا إنسانية ورسائل هادفة، وهو ما يجعل الحصول على جائزة منه بمثابة شهادة تقدير مهمة في مشوار أي فنان.

بهذا التكريم، يواصل أحمد مالك حصد النجاحات، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز نجوم الجيل الجديد، ومتطلعًا إلى مستقبل فني يحمل المزيد من التميز والإبداع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

ترشيحاتنا

محمود فايز

محمود فايز : الدوري ما زال في يد الزمالك رغم السقوط أمام الأهلي

جماهير الأهلي

مهيب عبد الهادي يهنئ جماهير الأهلي: ربنا يخلي لكم الزملكاوية

الدوري المصري الممتاز

فارق الأهداف .. خالد طلعت يفجر مفاجأة عن حسم لقب الدوري

بالصور

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة
السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية
القلاية الهوائية
القلاية الهوائية

دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية
تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية

ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان
السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد