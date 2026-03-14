الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

ياسمين القصاص

زاد البحث بشكل ملحوظ بين أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026، وتساءل الكثيرون عن إمكانية تبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر، خاصة بعد قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف أصحاب المعاشات وكبار السن، باعتبارهم من الفئات التي تستحق المزيد من الرعاية والدعم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف تعكس حرصها على توفير حياة كريمة لكبار السن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة

فيما يلي نستعرض موعد صرف المعاشات وطرق الحصول عليها ورابط الاستعلام الرسمي.

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2026 مع بداية الشهر، كما هو معتاد يوم 1 من كل شهر، مع تطبيق الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2025 وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحتى الآن، لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أي قرارات بشأن تبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر.

أماكن صرف معاشات أبريل 2026

ويمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معاشاتهم ابتداءا من 1 أبريل المقبل عبر الطرق التالية:

 - ماكينات الصراف الآلي للبنوك

 - منافذ فوري وكارت ميزة

رابط الاستعلام عن المعاشات

ويستطيع المستفيدون الاستعلام عن صرف المعاشات ومعرفة الرقم التأميني الخاص بهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي

الزيادة الأخيرة في المعاشات

وتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2025، وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، التي تنص على زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%. 

وتأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة لتعزيز الحماية المالية لأصحاب المعاشات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيها، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه.

والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل إتاحة العديد من الوسائل الميسرة لصرف المعاشات والاستعلام عنها إلكترونيا، في إطار التسهيل على أصحاب المعاشات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف، مع التأكيد على متابعة أي قرارات رسمية قد تصدر بشأن مواعيد الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

حالة الطقس

عاصفة ترابية وأمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف أخطر ساعات اليوم السبت

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

آخر تحديث.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالبورصة والأسواق

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

رحمة محسن

قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن في قضية الفيديوهات الفاضحة

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعصا مكنسة.. تفاصيل مقـ.تل سيدة على يد زوجها في أوسيم

جنازة

كان رايح يجيب سحور.. تشييع جثمان شاب قـ.تل على يد آخر في المنوفية

المتهم

مقطع صوتى مخل.. القبض على سائق ميكروباص بالجيزة

بالصور

دراسة تحذر: تناول مشروبين غازيين يوميًا يزيد خطر الإصابة بمرض رئوي قاتل

المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن
المشروبات الغازية تزيد خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن

لمرضى الحساسية.. نصائح طبية تجنبك النوبات خلال العاصفة الترابية

كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟
كيف تتجنب نوبات الحساسية خلال العواضفة الترابية؟

بيطري الشرقية يحرر 61 محضرا ويضبط 2 طن لحوم ودواجن مخالفة

لحوم
لحوم
لحوم

لجنة تفتشية مفاجئة علي مستودعات البوتاجاز بمركز ومدينة الزقازيق

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد