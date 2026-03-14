موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

زاد البحث بشكل ملحوظ بين أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر أبريل 2026، وتساءل الكثيرون عن إمكانية تبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر، خاصة بعد قرار تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف أصحاب المعاشات وكبار السن، باعتبارهم من الفئات التي تستحق المزيد من الرعاية والدعم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الملف تعكس حرصها على توفير حياة كريمة لكبار السن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة

فيما يلي نستعرض موعد صرف المعاشات وطرق الحصول عليها ورابط الاستعلام الرسمي.

ومن المقرر أن يتم صرف معاشات شهر أبريل 2026 مع بداية الشهر، كما هو معتاد يوم 1 من كل شهر، مع تطبيق الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها في يوليو 2025 وفقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحتى الآن، لم تصدر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أي قرارات بشأن تبكير صرف المعاشات قبل عيد الفطر.

أماكن صرف معاشات أبريل 2026

ويمكن لأصحاب المعاشات الحصول على معاشاتهم ابتداءا من 1 أبريل المقبل عبر الطرق التالية:

- ماكينات الصراف الآلي للبنوك

- منافذ فوري وكارت ميزة

رابط الاستعلام عن المعاشات

ويستطيع المستفيدون الاستعلام عن صرف المعاشات ومعرفة الرقم التأميني الخاص بهم من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال الرابط التالي

الزيادة الأخيرة في المعاشات

وتم تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من يوليو 2025، وفقا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، التي تنص على زيادة سنوية للمعاشات لا تتجاوز 15%.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة لتعزيز الحماية المالية لأصحاب المعاشات.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيها، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تصل إلى 70 مليار جنيه.

والجدير بالذكر، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تواصل إتاحة العديد من الوسائل الميسرة لصرف المعاشات والاستعلام عنها إلكترونيا، في إطار التسهيل على أصحاب المعاشات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف، مع التأكيد على متابعة أي قرارات رسمية قد تصدر بشأن مواعيد الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.