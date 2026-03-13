قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رامز جلال لـ عمرو الدرديري: إيه اللي انت لابسه ده ما كنت خليك في البدلة أحسن
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين ليلة 25 رمضان 2026
مجدي عبد الغني: ابني اتظلم بسببي..وأنا اللي عملت تجربة نادي إنبي
قرار إزالة.. الداخلية تكشف تفاصيل إدعاء اقتحام منزل في الإسكندرية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل عناصر من قوات الباسيج الإيرانية في طهران
منشورات إسرائيلية فوق بيروت تدعو لمواجهة حزب الله.. والجيش اللبناني يحذر المواطنين
عمرو الليثي يكشف قصة غيرت حياته: مكالمة تأخرت يومين علمتني أن الاعتذار شجاعة
حماية المستهلك بالقليوبية يواصل شن الحملات الرقابية المُفاجئة.. وضبط 10 قضايا متنوعة
إسدال الستار على انتخابات نقابة المهندسين وسط حضور حكومي بارز
مسلسل نون النسوة الحلقة 9.. محمد جمعة يطلق هبة مجدي والرافعي يحاول مساعدتها
بعد ساعتين من التداول.. 20 جنيها تراجعا جديدا في سعر الذهب اليوم
وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العسكرية المصرية في جامعة عين شمس لتمكين شباب الخريجين.. الأحد
english EN
خدمات

400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام

خالد يوسف

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، يبحث عدد كبير من مستفيدي تكافل وكرامة، عن موعد صرف المعاشات، ورابط وخطوات الاستعلام، وذلك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس

وفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة مارس 2026 اعتبارا من يوم 15 مارس، على أن يستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

* المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

* الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

* نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

* حالة البطاقة «ساري تجميد / إيقاف».

* في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

* في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويصرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

- ألا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة

تستهدف وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهم:

- الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم.

- كبار السن غير القادرين على العمل أو دون معاش ثابت.

- الأشخاص ذوو الإعاقة المستحقين للدعم.

- المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات.

- الأيتام غير المكفولين.

صرف دعم تكافل وكرامة 400 جنيه الأحد المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، اعتبارًا من الأحد المقبل عن شهر مارس 2026، حيث يصل عدد المستفيدين إلى 4.7 مليون أسرة بما يقارب 17 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يصرف تكافل وكرامة عن شهر مارس بزيادة 400 جنيه ضمن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن تستمر الزيادة لمدة 4 أشهر بداية من رمضان المبارك.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

ترشيحاتنا

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: صفقات زيزو وبن شرقي وإمام عاشور كيدية

مجدي عبد الغني

البلدوزر : معنديش مشاكل مع المعلم .. وهذا سبب خلافى مع الجوهري

مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني: سيد عبد الحفيظ مش سوبر مان ومش هينجح في مجلس الأهلي

بالصور

هل تشرب كمية كافية من الماء؟.. علامات الجفاف عليك الانتباه لها

الكمية الموصى بها من الماء يوميًا

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد