استعلام تكافل وكرامة بالبطاقة

تكافل وكرامه
تكافل وكرامه
محمد غالي

يبحث المستفيدون من برنامج تكافل وكرامه، عن طريقة الاستعلام عن حالة بطاقاتهم للتأكد من استمرار صرف الدعم، ويعد البرنامج من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

برنامج تكافل وكرامه

خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة عبر موقعها الرسمي، تمكن المستفيدين من معرفة حالة البطاقة باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
2. اختيار خدمة "الاستعلام عن نتيجتك"من القائمة الجانبية.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة.
4. الضغط على زر "استعلام".

وبعد إتمام الخطوات، تظهر حالة البطاقة للمواطن سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، إلى جانب البيانات الخاصة بالمستفيد.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخدمة الرقمية إلى تقليل التكدس داخل مكاتبها المختلفة، وتوفير وسيلة سريعة وآمنة تمكن المواطنين من الحصول على المعلومات الخاصة بالمعاش خلال ثوان.

برنامج تكافل وكرامه

صرف مساعدات شهر مارس 2026

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة عن شهر مارس 2026 في منتصف الشهر، عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجا، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى نحو 54 مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25% بشكل دائم منذ أبريل الماضي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن بياناتهم من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.
2. الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.
3. إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.
4. الضغط على استعلام لعرض النتيجة.

البيانات التي تظهر بعد الاستعلام

عند إتمام عملية الاستعلام، تظهر للمواطن مجموعة من البيانات المهمة، أبرزها:

المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها المستفيد.
الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.
نوع البطاقة (تكافل أو كرامة).
حالة البطاقة (سارية – مجمدة – موقوفة).
في حالة التجميد أو الإيقاف يتم توضيح السبب.
في حالة سريان البطاقة يتم عرض قيمة المبلغ المستحق للمستفيد.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2026 من خلال عدة منافذ معتمدة، تشمل:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).
مكاتب البريد.
منافذ فوري وكروت ميزة.
فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للحصول على الدعم، من بينها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 65 عاما في بعض الحالات المستحقة للمعاش.
ألا يكون رب الأسرة أو زوجته موظفا في جهة حكومية أو خاصة.
أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة.
التزام الأسرة بإلحاق الأطفال بالمدارس من سن 6 سنوات بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
ألا يمتلك المتقدم أراضي زراعية أو عقارات كبيرة أو سيارات.
ألا يتقاضى دخلا تأمينيا يزيد على 400 جنيه.

برنامج تكافل وكرامه

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تستهدف الوزارة عدة فئات للحصول على الدعم النقدي، أبرزها:

الأسر التي تعيش تحت خط الفقر ولديها أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
كبار السن غير القادرين على العمل ولا يمتلكون معاشا ثابتا.
الأشخاص من ذوي الإعاقة المستحقين للدعم.
المرأة المعيلة، والأرامل، والمطلقات.
الأيتام غير المكفولين.

ويأتي برنامج تكافل وكرامة في إطار جهود الدولة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير دعم نقدي مباشر للفئات الأكثر احتياجا بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

