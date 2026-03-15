سعر سيتروين سي اليزيه 2021 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏.‏

تعتمد السيارة سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏، على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، يولد قوة 115 حصاناً وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن/متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مما يوفر أداء متوازنا يجمع بين الاعتمادية والاقتصاد في استهلاك الوقود داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

تتميز السيارة سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏، بتصميم خارجي عملي وأنيق يمتد بطول 4.4 متر، مع مساحة داخلية رحبة توفر راحة جيدة للركاب في الأمام والخلف، كما تعد من أفضل السيارات في فئتها من حيث سعة التخزين، حيث تأتي بشنطة خلفية واسعة تصل سعتها إلى 506 لتر، ما يجعلها خيار مثالي للعائلات.

فيما يخص الأمان والرفاهية، تشتمل السيارة سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏، على تجهيزات أساسية مثل وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، أما كمالياتها فتتضمن تكييف هواء مانيوال أو أوتوماتيك (حسب الفئة)، ونظام صوتي يدعم البلوتوث، وحساسات ركن خلفية في الفئات الأعلى لسهولة الاصطفاف.

وعن سعر السيارة سيتروين سي اليزيه ‏‏‏‏موديل 2021‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 550 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎