شباب بلوزداد يخطف تعادلاً مثيراً في الوقت القاتل أمام المصري في الكونفدرالية

سقط المصري فى فخ التعادل أمام شباب بلوزداد ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد السويس الجديد في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وافتتح المصري البورسعيدي التهديف في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من صلاح محسن من علامة الجزاء سكنت الشباك بجوار القائم الأيسر.

وأدرك شباب بلوزداد هدف التعادل في الدقيقة 1+90، بعد فشل في دفاعات فريق المصري تصل الكرة الى لطفي بوسوار الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وجاء تشكيل المصري كالتالي :



حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- مصطفى العش- محمد هاشم- عمرو سعداوي- كريم العراقي.

خط الوسط: محمد مخلوف- محمود حمادة- عبد الرحيم دغموم- منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد شحاتة- محمد الشامي- كريم بامبو- موجيشا- ميدو جابر- عميد صوافطة- مصطفى زيدان- عمر الساعي- عبد الوهاب نادر.



