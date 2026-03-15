رضا عبدالعال: انتقال أحمد حمدي إلى بيراميدز غير مفيد فنياً



تحدث رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" عن احتمالية انتقال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك إلى صفوف نادي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.



وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري لا أتوقع أن يكون انتقال أحمد حمدي لاعب فريق الزمالك إلى بيراميدز مفيد للفريق السماوي من الناحية الفنية لأنه لم يصنع الفارق مع الزمالك".

وأشار إلى أن صفقة ناصر ماهر تعد الأفضل فنياً لفريق بيراميدز على عكس صفقة أحمد حمدي لن مع الفريق السماوي في حال إتمامها في الموسم المقبل.