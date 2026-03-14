مدرب الجيش الملكي : هدف بيراميدز خطأ فردي و ضربة حظ

قال سانتوس، مدرب فريق الجيش الملكي، أن مباراة فريقه أمام بيراميدز شهدت لحظات صعبة ومليئة بالتحديات. وأكد أن الهدف الذي استقبله الفريق جاء نتيجة خطأ فردي، وأيضًا ضربة حظ، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخطاء يمكن أن تحدث في مواجهات الفرق الكبيرة في البطولات القارية.

التعادل الإيجابي في ذهاب ربع النهائي





انتهت مباراة الذهاب بين الجيش الملكي وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا. وأشار سانتوس إلى أن مواجهة فريق قوي في البطولة تستوجب الفخر بالأداء الذي قدمه اللاعبون، رغم النتيجة التي اعتبرها غير مرضية تمامًا من وجهة نظره.



الاستعداد لمباراة الإياب

شدد مدرب الجيش الملكي على أن فريقه سيخوض مباراة الإياب بنفس القوة والشجاعة، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون تمامًا أهمية اللقاء القادم، الذي قد يكون مفتاح التأهل إلى نصف النهائي. وقال إن الفريق سيكون جاهزًا من حيث الكثافة العددية وروح القتال داخل الملعب، بهدف تقديم أداء أفضل وتصحيح الأخطاء السابقة.

أوضح سانتوس أن الفرق التي تشارك في البطولات القارية يجب أن تكون دائمًا في أعلى درجات الجاهزية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات لاعبيه. وأشار إلى أنه من الضروري منح جميع اللاعبين الفرص المناسبة لحسم المباريات، لكنه عبر عن عدم رضاه التام عما حدث خلال اللقاء، مؤكدًا أن هناك دومًا مساحة للتحسين والتطوير في الأداء.

اختتم مدرب الجيش الملكي حديثه بالتأكيد على أهمية التركيز على مباراة الإياب والعمل على تجاوز الأخطاء التي حدثت، متوقعًا أن يقدم الفريق أداءً أكثر قوة وتنظيمًا لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من مواصلة مشواره في البطولة القارية.















