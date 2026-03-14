موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في إياب دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

انتهت مواجهة بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق. اللقاء أقيم على ملعب الأولمبي بالرباط، وشهد قوة وندية بين الفريقين، وسط محاولات متبادلة لتسجيل الأهداف.



بيراميدز بطل النسخة الماضية يظهر قوته

بيراميدز، حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وصل إلى هذا الدور بعد تصدره مجموعته في دور المجموعات، ليؤكد استمراره بين الفرق المنافسة على اللقب. الفريق أظهر مستوى متوازنًا في المباراة، مع السيطرة النسبية على الكرة، لكنه واجه صعوبة في فك الدفاع المتماسك للجيش الملكي.



الجيش الملكي ينافس بقوة

الجيش الملكي المغربي تأهل بدوره إلى ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعة الأهلي، ما جعله منافسًا صعبًا على بيراميدز. نجح الفريق المغربي في افتتاح التسجيل مبكرًا، قبل أن يتمكن بيراميدز من تعديل النتيجة، ليخرج اللقاء بتعادل مثير يعكس التوازن الفني بين الفريقين.

مباراة العودة وسباق التأهل لنصف النهائي

الآن، تتجه الأنظار إلى مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، حيث يحتاج بيراميدز للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. بينما يسعى الجيش الملكي إلى تحقيق الفوز خارج أرضه لتعزيز فرصه في التأهل للمربع الذهبي.



موعد مباراة الإياب

تم تحديد موعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكي يوم السبت المقبل، 21 مارس الجاري، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4 مساءً بتوقيت المغرب، في مواجهة تعد بالكثير من الإثارة والمتعة الجماهيرية



