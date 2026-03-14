التعادل الإيجابي يحسم مواجهة بيراميدز والجيش الملكي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكي المغربي، التي أقيمت على ملعب الأولمبي بالرباط ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026. 

المباراة شهدت ندية كبيرة من الطرفين، وأظهرت قوة الفريقين قبل مواجهة الإياب المقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

الجيش الملكي يفتتح التسجيل مبكرًا
 

تمكن أحمد حمودان، لاعب الجيش الملكي، من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة للمباراة، بعد انطلاقه من الجهة اليمنى ليصل إلى منطقة جزاء بيراميدز ويسدد الكرة في الشباك بنجاح. هذا الهدف المبكر منح الفريق المغربي الأفضلية في الدقائق الأولى وأجبر بيراميدز على تعديل استراتيجيته الهجومية.


 

بيراميدز يعادل النتيجة في الشوط الثاني
 

عاد فريق بيراميدز إلى المباراة في الدقيقة 52، بعد ارتباك واضح في دفاعات الجيش الملكي، حيث وصلت الكرة إلى محمود زلاكة ليسددها داخل الشباك، ليعدل النتيجة لصالح الفريق المصري. هذا الهدف منح بيراميدز معنويات قوية قبل مباراة الإياب، وأكد على قدرة الفريق على استغلال الأخطاء الدفاعية للخصم.
 

تحضيرات مباراة الإياب

يتجه بيراميدز لمواجهة قوية الأسبوع المقبل في مباراة الإياب أمام الجيش الملكي، على أمل حسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ويأمل الفريق المصري، حامل لقب النسخة الماضية، في استغلال خبرته الكبيرة في البطولة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.
 

مسار الفريقين في البطولة


 

تأهل بيراميدز إلى دور ربع النهائي بعد تصدر مجموعته في دور المجموعات، بينما نجح الجيش الملكي في بلوغ نفس الدور بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته. ويبدو أن مواجهة الإياب ستكون حاسمة لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، وسط توقعات بمباراة مثيرة ومتكافئة بين الفريقين


 

