دوري أبطال أفريقيا| زلاكا يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز في شباك الجيش الملكي

نجح فريق بيراميدز في إدراك التعادل خلال مباراته القوية أمام الجيش الملكي، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا؛ بعدما سجل اللاعب زلاكا هدف التعادل ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء بعد تأخره في النتيجة.

وجاء الهدف في توقيت مهم من عمر المباراة، ليمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة ويشعل المنافسة بين الفريقين.

بداية قوية للفريق المغربي

المباراة بدأت بحماس كبير من جانب فريق الجيش الملكي، الذي حاول فرض أسلوبه منذ الدقائق الأولى مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور.

ونجح الفريق المغربي في تسجيل هدف مبكر أربك حسابات لاعبي بيراميدز، ليضع الفريق المصري تحت ضغط كبير خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

بيراميدز يستعيد توازنه

بعد الهدف، حاول لاعبو بيراميدز تنظيم صفوفهم والعودة إلى المباراة تدريجيًا من خلال السيطرة على منطقة وسط الملعب وبناء الهجمات على مرمى الفريق المنافس.

ومع مرور الوقت، بدأ الفريق في تهديد مرمى الجيش الملكي بعدة محاولات هجومية، مستغلًا تحركات لاعبيه في الخط الأمامي.

زلاكا يترجم الأفضلية إلى هدف

وجاءت اللحظة الحاسمة؛ عندما تمكن زلاكا من استغلال فرصة داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية سكنت الشباك معلنًا هدف التعادل لصالح بيراميدز.

الهدف جاء بعد ضغط هجومي متواصل من الفريق المصري، الذي نجح في استغلال إحدى الهجمات المنظمة ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

إثارة مستمرة في المباراة

بعد هدف التعادل؛ ازدادت المباراة إثارة بين الفريقين، حيث حاول كل فريق البحث عن هدف التقدم.

وسعى الجيش الملكي إلى استعادة الأفضلية مستفيدًا من الدعم الجماهيري، بينما حاول بيراميدز استغلال المساحات في دفاع المنافس لخطف هدف آخر.

وتبقى الدقائق المتبقية من اللقاء مفتوحة على كل الاحتمالات، في ظل رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهما في المنافسة خلال هذه المواجهة المهمة.