دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل رحلة المغرب لمواجهة الجيش الملكي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة صباحا على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد توفيق

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - حامد حمدان - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس - باسكال فيري.