موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

اختتم فريق نادي بيراميدز استعداداته في العاصمة المغربية الرباط، قبل المواجهة المرتقبة مع الجيش الملكي المغربي في إطار مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك على الملعب الأولمبي في الرباط، الذي يستضيف المباراة المهمة.

بيراميدز يسعى للعودة بانتصار ثمين من المغرب

يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الملكي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء على الملعب الأولمبي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنافس لاعبوا بيراميدز فيما بينهم لحجز المكان الأساسي في التشكيل خلال اللقاء المهم، حيث يخوض فريق بيراميدز مباراة اليوم أمام الجيش الملكي بدوافع كبيرة للانتصار، حيث يسعى إلى مواصلة المشوار للحفاظ على لقبه، بعدما توج به النسخة الماضية على حساب صن داونز.

ويتطلع الفريق السماوي، إلى فرض سيطرته والعودة بانتصار ثمين من المغرب؛ ليسهل مهمته في مباراة الإياب بالقاهرة، ويعول في ذلك على نجومه الكبار الذين يتمتعوا بخبرات كبيرة في القارة السمراء.

ضربة ثلاثية للجيش الملكي قبل مواجهة بيراميدز

تلقى فريق الجيش الملكي المغربي ضربة قوية، قبل مواجهة بيراميدز، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025-2026.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "lematin" المغربية، سيفتقد الفريق العسكري خدمات لاعبه محمد ربيع حريمات أمام بيراميدز، بسبب عقوبة الإيقاف، الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء.

وسيكون الجهاز الفني للجيش الملكي، بقيادة المدرب ألكسندر سانتوس، في ورطة، من أجل ضرورة البحث عن بديل قادر على الحفاظ على توازن خط الوسط.

ويواصل الحارس أيوب الخياطي الابتعاد عن صفوف الفريق بسبب الإصابة التي يعاني منها، ما يعني غيابه عن هذه المواجهة القارية المهمة.

علاوة على ذلك، يفتقد الجيش الملكي لاعبه توفيق رازقو، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة ضد النادي المكناسي، ببطولة الدوري المغربي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يحل بيراميدز ضيفًا على نظيره نادي الجيش الملكي، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، 10 مساء اليوم الجمعة بتوقيت المغرب، 1 بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، على الملعب الأولمبي في الرباط، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الملكي بث مباشر اليوم، من خلال شبكة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا قناة bein sports 1 hd، التي أسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء اليوم، إلى المعلق الرياضي محمد بركات.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجيش الملكي

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد الشيبي، أحمد سامي، محمود مرعي، كريم حافظ.

ـ خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف "قطة"، حامد حمدان، محمود زلاكا.

ـ خط الهجوم: فيستون ماييلي، إيفرتون دا سيلفا.