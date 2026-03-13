موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الملكي على الملعب الأولمبي بالرباط، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مقرر إقامته دون حضور جماهيري بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

تنطلق المباراة يوم السبت المقبل الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المغرب، على أن تُنقل عبر قنوات بي إن سبورتس، بعد قرار الاتحاد الإفريقي بحرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره تنفيذًا لعقوبة سابقة تعود للموسم الماضي، وعقوبة جديدة هذا الموسم على خلفية أحداث الشغب في مواجهته أمام الأهلي بدور المجموعات.

قائمة بيراميدز أمام الجيش الملكي

غادرت بعثة بيراميدز إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة، وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس



غياب ثنائي الجيش الملكي

تلقى بيراميدز إخطارًا من الكاف بعدم مشاركة محمد ربيع قائد الفريق ومنصف عمري الظهير الأيسر بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلي الأخيرة.

طاقم التحكيم

تُدار المباراة بواسطة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من:

أحمد عبد الرازق (جيبوتي) مساعد أول

محمد عبد الله (السودان) مساعد ثاني

محمود إسماعيل (السودان) حكم رابع

حكم الفيديو المساعد: دانيال لاريا (غانا)

مساعد حكم الفيديو: أحمد عبد الرازق (ليبيا)



اللقاء يُعد اختبارًا قويًا لبيراميدز خارج أرضه، وسط أجواء صعبة بسبب عدم حضور الجماهير، ما يضيف عاملًا إضافيًا للتحدي أمام الفريق المغربي.