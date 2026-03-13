قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الحرب الأمريكي: نستهدف 1000 هدف يوميا ودمرنا قدرات إيران على إنتاج الصواريخ
رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية واحتمالية سقوط الأمطار
ألمانيا: الحرب على إيران تؤثر علينا بشكل كبير ويجب أن تنتهي سريعا
فتاوى| هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟.. الصلاة على الكرسي في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكامها.. حكم اصطحاب الأطفال لصلاة الجُمعة.. الأزهر يجيب
وزير الحرب الأمريكي: مجتبى خامنئي أصيب بجروح وقد يكون تعرض لتشوهات
وزير الحرب الأمريكي: سنمضي في تنفيذ مهمة طال انتظارها 47 عاما
ماكرون: دور فرنسا في الشرق الأوسط دفاعي.. ووجودنا البحري لحماية الملاحة
عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد
أوقاف مطروح تكرم 108طالبًا وطالبة فائزين بمسابقة القرآن بالقرية الحمراء
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الملكي على الملعب الأولمبي بالرباط، ضمن ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في لقاء مقرر إقامته دون حضور جماهيري بناءً على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

تنطلق المباراة يوم السبت المقبل الساعة 12 ظهرًا بتوقيت المغرب، على أن تُنقل عبر قنوات بي إن سبورتس، بعد قرار الاتحاد الإفريقي بحرمان الجيش الملكي من حضور جماهيره تنفيذًا لعقوبة سابقة تعود للموسم الماضي، وعقوبة جديدة هذا الموسم على خلفية أحداث الشغب في مواجهته أمام الأهلي بدور المجموعات.

قائمة بيراميدز أمام الجيش الملكي

غادرت بعثة بيراميدز إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي على متن طائرة خاصة، وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي، محمود جاد، شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمود مرعي، كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين، محمود زلاكة، ناصر ماهر، عودة فاخوري، مصطفى زيكو، إيفرتون داسيلفا، حامد حمدان، باسكال فيري، أحمد توفيق، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي، يوسف أوباما، مروان حمدي، دودو الجباس


غياب ثنائي الجيش الملكي

تلقى بيراميدز إخطارًا من الكاف بعدم مشاركة محمد ربيع قائد الفريق ومنصف عمري الظهير الأيسر بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلي الأخيرة.

طاقم التحكيم

تُدار المباراة بواسطة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من:

أحمد عبد الرازق (جيبوتي) مساعد أول

محمد عبد الله (السودان) مساعد ثاني

محمود إسماعيل (السودان) حكم رابع

حكم الفيديو المساعد: دانيال لاريا (غانا)

مساعد حكم الفيديو: أحمد عبد الرازق (ليبيا)


اللقاء يُعد اختبارًا قويًا لبيراميدز خارج أرضه، وسط أجواء صعبة بسبب عدم حضور الجماهير، ما يضيف عاملًا إضافيًا للتحدي أمام الفريق المغربي.

بيراميدز الجيش الملكي دوري أبطال إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

وزير الري

وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الشرقية

الكابتن طاهر أبو زيد

لدعم بلدياته.. طاهر أبو زيد يظهر في انتخابات المهندسين بالقاهرة | صور

مسن مقيد فى البلكونة

تحرك من وزارة التضامن لانقاذ مسن مربوط فى بلكونة دار مسنين

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد