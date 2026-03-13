محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة حالة التقلبات الجوية المتوقعة وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد " مرزوق " علي ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، ومراجعة استعدادات معدات الكسح وشفط تجمعات المياه، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع، للتعامل الفوري مع أي أمطار أو آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة المروريه بالشوارع والطرق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار إلى تأثر البلاد بحالة من التقلبات الجوية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وشدد " مرزوق " على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطقس أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل توقعات تدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤدي إلى انخفاضها لأقل من 1000 متر ببعض المناطق، مع ضرورة التنبيه على المواطنين بتوخي الحذر.

ووجّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الشوارع والميادين وبالوعات صرف الأمطار ومخرات التصريف، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو آثار للتقلبات الجوية، مع استمرار التنسيق مع غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ.

وناشد المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق في أوقات انخفاض الرؤية، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة والأشجار خلال فترات نشاط الرياح، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ، وفقًا لما ورد ببيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.