قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسلسل حكاية نرجس.. تامر نبيل يكتشف سر ريهام عبد الغفور
مكافآت خيالية تشعل حماس جالطة سراي قبل معركة أنفيلد أمام ليفربول في دوري الأبطال
دعاء ليلة القدر يوم 23 رمضان.. ردده مستجاب عند الإفطار يكتب الله لك الخير كله
ميرتس: تخفيف عقوبات النفط الروسي قرار خاطئ
إزالة 2 مطب عشوائي وسور مخالف بترعة الكلابية في حي شرق الأقصر
تغريم سائق ميكروباص أجرة لمخالفته التعريفة المقررة وتعريض حياة الركاب للخطر بالأقصر
العودة للمستشفى.. محمد فضل شاكر يتعرض لوعكة صحية جديدة
غموض حول مصير مجتبى خامنئي.. وواشنطن تعلن استهداف 1000 موقع يوميا
محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار
مجدي عبد الغني: أوضة لبس الأهلي بايظة ولازم النفوس تبقى سالكة
كارثة جوية للجيش الأمريكي في العراق.. مقتل كامل طاقم الطائرة العسكرية KC-135
تهديد بهجوم بطائرة إيرانية مسيرة على كاليفورنيا.. وترامب يرد بتصريح مثير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

وجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، لمواجهة حالة التقلبات الجوية المتوقعة وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد  "  مرزوق " علي ضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة الأجهزة التنفيذية، ومراجعة استعدادات معدات الكسح وشفط تجمعات المياه، والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والتدخل السريع، للتعامل الفوري مع أي أمطار أو آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على انتظام الحركة المروريه بالشوارع والطرق.

وأوضح محافظ الدقهلية أن بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشار إلى تأثر البلاد بحالة من التقلبات الجوية، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مع ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، إلى جانب فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وشدد  " مرزوق " على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الطقس أولًا بأول، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، خاصة في ظل توقعات تدهور الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تؤدي إلى انخفاضها لأقل من 1000 متر ببعض المناطق، مع ضرورة التنبيه على المواطنين بتوخي الحذر.

ووجّه محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة الشوارع والميادين وبالوعات صرف الأمطار ومخرات التصريف، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو آثار للتقلبات الجوية، مع استمرار التنسيق مع غرفة العمليات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو طوارئ.

وناشد  المواطنين بضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق في أوقات انخفاض الرؤية، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والمباني المتهالكة والأشجار خلال فترات نشاط الرياح، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ، وفقًا لما ورد ببيان الهيئة  العامة للأرصاد الجوية.

وأكد محافظ الدقهلية علي أن المحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي آثار محتملة لسوء الأحوال الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

الدقهلية محافظه محافظ المراكز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

هشام سليم ونجلة

نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

قصر ثقافة الأنفوشي يشهد عرض مسرحية "العائد" لفرقة قومية الإسكندرية

هاجر احمد

بالقفطان.. ظهور لافت لـ هاجر أحمد عبر إنستجرام

نسرين طافش

بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد