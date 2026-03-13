نائب محافظ الدقهلية يتفقد مخابز بالمنصورة لمتابعة الأوزان وجودة الخبز

تفقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، عددًا من المخابز بمدينة المنصورة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز المقدم للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة الخبز.

رافق نائب محافظ الدقهلية خلال جولته علي المخابز محمد صلاح مدير المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظة.

وخلال الجولة، تابع نائب محافظ الدقهلية سير العمل داخل المخابز، واطمأن على مستوى جودة الخبز ومدى مطابقته للمواصفات المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالأوزان وجودة الرغيف، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة تليق بهم.

وشدد " مغربي " على تنظيم عملية الصرف، وأن يكون الحد الأقصى للصرف بطاقة واحدة لكل مواطن وبواقع 60 رغيفًا للبطاقة الواحدة، وذلك لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي تكدس أو إساءة استخدام.

وأكد نائب محافظ الدقهلية استمرار المتابعة الميدانية على المخابز، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الجودة أو انتظام العمل، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.